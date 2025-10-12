English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Haircare: തിളക്കമാർന്ന മുടിക്ക് രാത്രി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ

Haircare: തിളക്കമാർന്ന മുടിക്ക് രാത്രി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ

  • Oct 12, 2025, 06:05 PM IST

1 /5

രാത്രിയിൽ മുടിയിൽ എണ്ണ തേക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ, കാസ്റ്റർ ഓയിൽ എന്നീ എണ്ണകൾ തേച്ച് രാത്രിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മുടി പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. തലയിണയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ സിൽക്ക് സ്കാർഫ് ഉപയോഗിച്ച് മുടി പൊതിയുക.  

2 /5

ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ്, മുടി അയഞ്ഞ രീതിയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കുകയോ ചുറ്റിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, അങ്ങനെ ഉരസൽ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.   

3 /5

ഡീപ് കണ്ടീഷണറുകളോ ലീവ്-ഇൻ ട്രീറ്റ്‌മെന്റുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടിയുടെ തിളക്കം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു. പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ട മാസ്‌കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ്.   

4 /5

കോട്ടൺ തലയിണ കവറുകൾ ഘർഷണത്തിന് കാരണമാവുകയും അതുവഴി മുടി ചുരുളുകയും, പിളരുകയും, പൊട്ടിപ്പോകുകയും ചെയ്യും. സിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിൻ തലയിണ കവറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവ കുറക്കാൻ സഹായകമാകും.   

5 /5

നനഞ്ഞ മുടിയും ഇറുകിയ ഹെയർസ്റ്റൈലുകളും മുടി പൊട്ടുന്നതിനും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. ഉറങ്ങുന്നതിന് തലമുട് ഉണങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം കിടക്കുക.  

Overnight haircare HairCare Tips Shiny Hair

