English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Panchagrahi Yoga 2026: പഞ്ചഗ്രഹിയോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ഷാരംഭം തന്നെ ശുക്രനുദിക്കും..!

Panchagrahi Yoga 2026: പഞ്ചഗ്രഹിയോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ഷാരംഭം തന്നെ ശുക്രനുദിക്കും..!

Panchagrahi Yoga 2026: ഒരേ രാശിയില്‍ തന്നെ അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങള്‍ ചേരുന്ന യോഗമാണ് പഞ്ചഗ്രഹിയോഗം

 

2026 ജനുവരിയില്‍ മകരം രാശിയില്‍ അഞ്ച് പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു. സൂര്യന്‍, ചൊവ്വ, ബുധന്‍, ശുക്രന്‍, ചന്ദ്രന്‍ എന്നിവയാണ് ഈ അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങള്‍. 

 
1 /5

ജനുവരി 13ന് ശുക്രനും, 14ന് സൂര്യനും, 16ന് ചൊവ്വയും, 18ന് ചന്ദ്രനും, 24ന് ബുധനുമാണ് മകരരാശിയില്‍ പ്രവേശിക്കും. ഇത് ചില രാസിക്കാരില്‍ രാജയോഗം കൊണ്ടുവരും  

2 /5

മകരം രാശി: ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലമാകും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. ജോലിയില്‍ ഉയര്‍ച്ചയുണ്ടാകും. ബിസിനസ് സംബന്ധമായി പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. ദീര്‍ഘകാല രോഗങ്ങള്‍ക്ക് വിട പറയാനാകും.   

3 /5

മീനം രാശി: ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ കൈവരും. ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരും. വരുമാനം വര്‍ദ്ധിക്കും. ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നുചേരും. സമ്പാദ്യം വര്‍ദ്ധിക്കും.   

4 /5

വൃശ്ചികം രാശി: ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാ കാര്യവും കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. രോഗങ്ങളില്‍ നിന്നും മുക്തി നേടി ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. വീട്ടില്‍ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. ജീവിതത്തില്‍ വലിയ നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷം നിറയും.   

5 /5

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല  

Panchagrahi Yoga 2026 Astrology 2026 Horoscope 2026

Next Gallery

Gajalakshmi Rajayoga: വ്യാഴ-ശുക്ര സംയോ​ഗം, 2026ന്റെ പകുതിയോടെ ​ഗജലക്ഷ്മി രാജയോ​ഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി കോടീശ്വര യോഗം!

You May Like

Sponsored by Taboola