Panchagrahi Yoga 2026: ഒരേ രാശിയില് തന്നെ അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങള് ചേരുന്ന യോഗമാണ് പഞ്ചഗ്രഹിയോഗം
2026 ജനുവരിയില് മകരം രാശിയില് അഞ്ച് പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങള് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു. സൂര്യന്, ചൊവ്വ, ബുധന്, ശുക്രന്, ചന്ദ്രന് എന്നിവയാണ് ഈ അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങള്.
ജനുവരി 13ന് ശുക്രനും, 14ന് സൂര്യനും, 16ന് ചൊവ്വയും, 18ന് ചന്ദ്രനും, 24ന് ബുധനുമാണ് മകരരാശിയില് പ്രവേശിക്കും. ഇത് ചില രാസിക്കാരില് രാജയോഗം കൊണ്ടുവരും
മകരം രാശി: ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലമാകും. ആത്മവിശ്വാസം വര്ദ്ധിക്കും. ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. ജോലിയില് ഉയര്ച്ചയുണ്ടാകും. ബിസിനസ് സംബന്ധമായി പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള് വന്നുചേരും. ദീര്ഘകാല രോഗങ്ങള്ക്ക് വിട പറയാനാകും.
മീനം രാശി: ആത്മവിശ്വാസം വര്ദ്ധിക്കും. ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങള് കൈവരും. ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരും. വരുമാനം വര്ദ്ധിക്കും. ജീവിതത്തില് സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നുചേരും. സമ്പാദ്യം വര്ദ്ധിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശി: ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാ കാര്യവും കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. രോഗങ്ങളില് നിന്നും മുക്തി നേടി ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. വീട്ടില് സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങള് ലഭിക്കും. ജീവിതത്തില് വലിയ നേട്ടങ്ങള് കൈവരിക്കാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില് സന്തോഷം നിറയും.
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല
