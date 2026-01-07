English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Panchank Yoga: പഞ്ചാംഗ യോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇനി കുതിച്ചുയരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!

Panchank Yoga: ജനുവരി 7-ന് നടക്കുന്ന ഗ്രഹമാറ്റത്തിലൂടെ പഞ്ചാംഗ യോഗം ആരംഭിക്കും

 

വേദജ്യോതിഷ പ്രകാരം പഞ്ചാംഗ യോഗത്തിലൂടെ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാര്‍ക്കാണ് മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം

 
ഒരു രാശിയില്‍ നിന്നും മറ്റൊരു രാശിയിലേക്കുള്ള ചൊവ്വയുടെ മാറ്റം പലപ്പോഴും ജീവിതത്തില്‍ നല്ല മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകും. ഇതിനൊപ്പം വരുണന്‍റെ മാറ്റം കൂടിയായപ്പോഴാണ് പഞ്ചാംഗ യോഗത്തിന് തുടക്കമായത്.  

മേടം രാശി: മാനസീകാരോഗ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കണം. ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും ആത്മവിശ്വാസവും വര്‍ദ്ധിക്കാനിടയാകും. തീര്‍ത്ഥാടനയാത്രയ്ക്കും യോഗമുണ്ട്. വിദേശയാത്രയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടാനിടയാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും തേടി എത്തും.   

മിഥുനം രാശി: ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ എല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്ത് തീര്‍ക്കാനാകും. പങ്കാളിയോടൊപ്പം കൂടുതല്‍ സമയം ചിലവഴിക്കാനാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. സന്തോഷത്തോടെ ഓരോ കാര്യവും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. ഭാഗ്യക്കുറിയിലൂടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം കൈവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.  

ചിങ്ങം രാശി: ഭാഗ്യങ്ങള്‍ ഇരട്ടിയായി നേടും. കുടുംബത്തില്‍ മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാനിടയാകും. വിവാഹ കാര്യത്തില്‍ അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാവും. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ വരുമാനം വര്‍ദ്ധിക്കും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ജോലിയില്‍ അനുകൂലമായ സമയമാണ്.  

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

