/Glowing Skin Face Pack: മുഖത്തിന് സ്വാഭാവിക തിളക്കം നൽകാൻ ഒരു മാജിക് കൂട്ട്..! ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം...

Face Pack for Glowing Skin: മുഖസൗന്ദര്യം അത് ഇന്ന് പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല.
എന്നാൽ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനായി വില കൂടിയ വസ്തുക്കൾ ഒന്നും തന്നെ വാങ്ങി പരീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മതി.
മുഖത്തിന് സ്വാഭാവിക തിളക്കം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ പപ്പായയും കടലപ്പൊടിയുമാണ് അത്. ഇവ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫേസ്പാക്ക് തയാറാക്കി നോക്കിയാലോ...
ഈ ഫേസ്പാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. രണ്ട് ചെറിയ കഷണം പഴുത്ത പപ്പായ മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി അഥവാ കടലമാവ് ചേർക്കുക. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വെള്ളമോ റോസ് വാട്ടറോ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് രണ്ട് കൂടി നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കുക.
ഇനി ഈ തയാറാക്കി വെച്ച പാക്ക് എങ്ങനെ മുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണ്ടേ? മുഖം ഫെയ്സ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. ശേഷം ഈ മിശ്രിതം മുഖത്ത് തേച്ച്പിടിപ്പിക്കുക. ഒരു 10 - 15 മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ വച്ചിരിക്കണം. അതുകഴിഞ്ഞ് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകുക.
എത്ര തവണ ഉപയോഗിക്കണം? ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ ഈ ഫേസ്പാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടേത് സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ കൈയിലോ കഴുത്തിലോ ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് (patch test) ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.
പപ്പായയും കടലപ്പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്തുള്ള ഫേസ്പാക്കിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം. ഈ കൂട്ട് മുഖത്തിന് സ്വാഭാവിക തിളക്കം നൽകാൻ സഹായിക്കും. ഡെഡ് സ്കിൻ നീക്കം ചെയ്ത് ചർമ്മം വളരെ മൃദുവാകാനും ഇത് സഹായിക്കും. കൂടാതെ അധിക എണ്ണമയത്തെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ടാൻ കുറയ്ക്കുകയും മുഖം എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആക്കി വയ്ക്കാനും ഈ ഫേസ്പാക്ക് സഹായകമാണ്.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.