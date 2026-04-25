  • Pet Care Tips: വീട്ടിൽ മീൻ വളർത്താറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ..!

Pet Care Tips: വീട്ടിൽ മീൻ വളർത്താറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ..!

Pet Care Tips: വീട്ടിൽ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നവര്‍ നിർബന്ധമായും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

 

മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ ഫിഷ് ടാങ്ക് മുതൽ അവയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം

 
മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ ടാങ്കിനുള്ളിൽ നൈട്രജൻ ആവശ്യമാണ്. കാരണം, മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണവും അവയുടെ മാലിന്യങ്ങളും കൂടിചേർന്നാൽ അത് വിഷാംശമായി മാറുകയും മത്സ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകാനും കാരണമാകും.   

വളർത്ത് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അമിതമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ദിവസം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ തവണ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല.  

ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളവും വെള്ളത്തിലെ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും ക്ലോറിൻ കലർന്ന വെള്ളവുമെല്ലാം മത്സ്യങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തതാണ്. ഇത് മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപോകാന്‍ കാരണമാകും  

പലയിനം മത്സ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ചിടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഇത് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ വളരുന്നതിന് തടസമാകും  

എല്ലാ ആഴ്ച്ചയിലും ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കും അണുക്കളും അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ഇതുമൂലം മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപോകാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്യും.   

Next Gallery

Vipreet Rajayoga: ശുക്രന്റെ അപൂർവ്വ രാജയോഗം: ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും!

You May Like

Sponsored by Taboola