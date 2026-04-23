English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
Pet Care Tips: വീട്ടിൽ നായയുണ്ടോ? ഈ വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ

Pet Care Tips: വീട്ടിൽ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നുവെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവേണം

 

നായകളെ വളർത്തുന്നവർ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം

 
1 /5

ഫർണിച്ചറിൽ അലങ്കാര തുണികൾ ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവയിൽ മൃഗങ്ങളുടെ രോമങ്ങൾ പറ്റിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.  

2 /5

പെട്ടെന്ന് കേടുവരുന്ന തുണികൾ ഒരിക്കലും ലിവിങ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ഇവ മാന്തുകയോ, വലിക്കുകയോ ചെയ്താൽ തുണി കേടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്  

3 /5

ഒട്ടുമിക്ക ഇൻഡോർ ചെടികളും മൃഗങ്ങൾക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കും. അതിനാൽ തന്നെ വീട്ടിൽ പൂച്ചയോ നായയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിഷാംശമുള്ള ചെടികൾ ലിവിങ് റൂമിൽ വളർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക  

4 /5

സുഗന്ധം പരത്തുന്ന മെഴുകുതിരി, എണ്ണ എന്നിവ ലിവിങ് റൂമിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം. ഇത് വളർത്തുമൃഗത്തിന്റെ ശ്വസനാരോഗ്യം തകരാറിലാവാനും ചർമ്മത്തിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവാനും കാരണമാകും  

5 /5

ചെറിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ബാറ്ററി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും ലിവിങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്. ഇത് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ എടുക്കാനും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും കാരണമാകും  

Pet care tips Pet Care Lifestyle Tips

Next Gallery

