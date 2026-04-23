Pet Care Tips: വീട്ടിൽ നായയുണ്ടോ? ഈ വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ

Pet Care Tips: വീട്ടിൽ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നുവെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവേണം
നായകളെ വളർത്തുന്നവർ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം
ഫർണിച്ചറിൽ അലങ്കാര തുണികൾ ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവയിൽ മൃഗങ്ങളുടെ രോമങ്ങൾ പറ്റിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
പെട്ടെന്ന് കേടുവരുന്ന തുണികൾ ഒരിക്കലും ലിവിങ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ഇവ മാന്തുകയോ, വലിക്കുകയോ ചെയ്താൽ തുണി കേടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
ഒട്ടുമിക്ക ഇൻഡോർ ചെടികളും മൃഗങ്ങൾക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കും. അതിനാൽ തന്നെ വീട്ടിൽ പൂച്ചയോ നായയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിഷാംശമുള്ള ചെടികൾ ലിവിങ് റൂമിൽ വളർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക
സുഗന്ധം പരത്തുന്ന മെഴുകുതിരി, എണ്ണ എന്നിവ ലിവിങ് റൂമിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം. ഇത് വളർത്തുമൃഗത്തിന്റെ ശ്വസനാരോഗ്യം തകരാറിലാവാനും ചർമ്മത്തിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവാനും കാരണമാകും
ചെറിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ബാറ്ററി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും ലിവിങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്. ഇത് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ എടുക്കാനും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും കാരണമാകും
