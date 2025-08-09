Plants Tips: മണ്ണില്ലാതെയും വളരും; ഏതൊക്കെ ചെടികളെന്ന് നോക്കാം

Plants Tips: ചില ചെടികൾ മണ്ണില്ലാതെയും വളരും..!
മണ്ണില്ലാതെയും വീട്ടിൽ ചെടികൾ എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ..? വെള്ളത്തിൽ വളത്താമെന്നേ
ലക്കി ബാംബൂ: മണ്ണില്ലാതെ തന്നെ വേഗത്തിൽ വളരുന്ന മറ്റൊരു ചെടിയാണ് ലക്കി ബാംബൂ
പുതിന: മണ്ണില്ലാതെയും ചെടിയുടെ തണ്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വളർത്താവുന്ന ചെടിയാണ് പുതിന
കറ്റാർവാഴ: നിരവധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുള്ള കറ്റാർവാഴ മണ്ണിൽ മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിലും നന്നായി വളരും
മണി പ്ലാന്റ്: മണ്ണില്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ചെടിയാണ് മണി പ്ലാന്റ്. ഒരു കുപ്പിയിലോ ബൗളിലോ വെള്ളമെടുത്ത് അതിലിട്ടു വളർത്താവുന്നതാണ്.
സ്നേക് പ്ലാന്റ്: മണ്ണിൽ വളരുന്ന സ്നേക് പ്ലാന്റിന് വെള്ളത്തിലും വളരാൻ സാധിക്കും.
