പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിലവിലെ ഗ്രഹനില എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാരനായ മോദിയുടെ ജന്മ നക്ഷത്രം അനിഴം ആണ്. വൃശ്ചികം രാശിയുടെ അധിപനായ ചൊവ്വ നോദിയുടെ ജാതകത്തിൽ ലഗ്നത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പോരാട്ടവീര്യം ഒട്ടും കുറയാതെ തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇത് കരുത്ത് നൽകും.
ശനിയുടെ സഞ്ചാരം അനിഴം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അൽപം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ജാതക പ്രകാരം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും. എന്നാൽ വ്യാഴത്തിന്റെ അനുകൂല ദൃഷ്ടി ഇവയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നു.
2026ന്റെ പകുതിയോടെ വ്യാഴം മിഥുനം രാശിയിലേക്ക് മാറും. ഇത് മോദിക്ക് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രശസ്തി വർധിപ്പിക്കാൻ മോദിക്കാകും.
ഗ്രഹനില അനുകൂലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നരേന്ദ്രമോദി ഇനിയും തയ്യാറായേക്കുമെന്നാണ് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് വെല്ലുവിളി ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാനുള്ള 'രാജയോഗം' അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതകത്തിൽ പ്രബലമാണ്.
അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട സമയമാണിതെന്നും ജ്യോതിഷ പ്രവചനമുണ്ട്.
