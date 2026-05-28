PNB FD Interest Rates: 3 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശ എത്ര? പിഎൻബിയുടെ 444 ഡേയ്‌സ് എഫ്ഡി പ്ലാനിനെ കുറിച്ചറിയാം...

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 28, 2026, 10:38 PM IST|Updated: May 28, 2026, 10:38 PM IST

PNB 444 Days FD Interest Rates: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലൊന്നാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്. ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കുകളാണ് പിഎൻബി വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. 

 

3 ശതമാനം മുതൽ പരമാവധി 7.40 ശതമാനം വരെ പലിശ നിരക്കുകളാണ് പിഎൻബി നിക്ഷേപകർക്കായി നൽകുന്നത്. പിഎൻബിയുടെ 444 ദിവസത്തെ പ്രത്യേക എഫ്ഡി പ്ലാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇതിലൂടെ വലിയ ലാഭം നേടാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിങ്ങൾ 3 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മികച്ചൊരു തുകയും പലിശയും നിങ്ങളുടെ കൈകളിലെത്തിച്ചേരും. 

 

വിവിധ കാലയളവുകളിലുള്ള നിരവധി ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പദ്ധതികൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത കാലാവധികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരനിക്ഷേപിങ്ങൾ നടത്താനാകും. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് തെര‍ഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. 

 

പിഎൻബിയുടെ സ്ഥിരനിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും ആകർഷകം 444 ദിവസത്തെ പ്രത്യേക എഫ്ഡി (FD) സ്കീമാണ്. ഈ സ്കീം പ്രകാരം പൊതുവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 6.60 ശതമാനം വരെയാണ് പലിശ ലഭിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് (Senior citizens) 7.10 ശതമാനവും, അതിലും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് (Super senior citizens) 7.40 ശതമാനവുമാണ് പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. 

 

അപകടസാധ്യത കുറ‍ഞ്ഞതും എന്നാൽ ഉയർന്ന ലാഭം ലഭിക്കുന്നതുമായ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപങ്ങൾ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ പദ്ധതിയാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഈ സ്കീമിലൂടെ വലിയ നേട്ടമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

 

ഈ എഫ്ഡി സ്കീമിൽ നിങ്ങൾ 3 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ പൊതുവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കാലാവധി തീരുമ്പോൾ 24,866 രൂപ പലിശയുൾപ്പെടെ ആകെ 3,24,866 രൂപ ലഭിക്കും. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കാണെങ്കിൽ, 26,814 രൂപയാണ് പലിശ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുക. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആകെ 3,26,814 രൂപ അക്കൗണ്ടിലെത്തും. സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് 3 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ 27,988 രൂപ പലിശയായി കിട്ടും. കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ആകെ 3,27,988 രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തുക.

 

