Kerala Style Pork Roast Receipe: കേരള സ്റ്റൈൽ പോർക്ക് റോസ്റ്റ് (പന്നിയിറച്ചി ഉലർത്തിയത്) തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം
കേരള സ്റ്റൈൽ പോർക്ക് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം
ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്: പന്നിയിറച്ചി - 500 ഗ്രാം (ചെറിയ കഷണങ്ങളായി മുറിച്ചത്), ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ, മുളകുപൊടി - 2 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി - 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല - 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളകുപൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ (എരിവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം), വിനാഗിരി - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ, കറിവേപ്പില - 2 തണ്ട്, സവാള - 1 ഇടത്തരം (കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത്), പച്ചമുളക് - 2 എണ്ണം (നെടുകെ പിളർന്നത്), വെളിച്ചെണ്ണ - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ, ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
തയാരാക്കുന്ന വിധം നോക്കാം: ആദ്യം പന്നിയിറച്ചി നന്നായി കഴുകി വെള്ളം വാർന്നു കളയുക
ഒരു പാത്രത്തിൽ പന്നിയിറച്ചി എടുത്ത് ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മുളകുപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളകുപൊടി, വിനാഗിരി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇത് കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. കൂടുതൽ സമയം വെച്ചാൽ ഇറച്ചിക്ക് സ്വാദ് കൂടും.
ഒരു പ്രഷർ കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള അടിഭാഗമുള്ള ഒരു പാത്രമോ എടുത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഇറച്ചി അതിലേക്ക് ഇടുക. വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിവരും
ഇറച്ചി അടച്ചുവെച്ച് വേവിക്കുക. പ്രഷർ കുക്കറിൽ ആണെങ്കിൽ 3-4 വിസിൽ വരുന്നതുവരെ വേവിക്കുക. സാധാരണ പാത്രത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ഇറച്ചി നന്നായി വെന്തു മൃദുവാകുന്നത് വരെ വേവിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അടിയിൽ പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
ഇറച്ചി വെന്ത ശേഷം, ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കറിവേപ്പില, അരിഞ്ഞ സവാള, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റുക.
സവാള ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ വേവിച്ച ഇറച്ചി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഇറച്ചിയിലെ വെള്ളം വറ്റി മസാല ഇറച്ചിയിൽ പിടിച്ച് റോസ്റ്റ് പരുവമാകുന്നതുവരെ നന്നായി ഇളക്കി വഴറ്റുക. തീ കുറച്ചുവെച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, അപ്പോൾ ഇറച്ചി നന്നായി മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും.
സ്വാദിഷ്ടമായ കേരള സ്റ്റൈൽ പോർക്ക് റോസ്റ്റ് തയ്യാർ! ഇത് ചോറിനൊപ്പമോ ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പമോ കപ്പയ്ക്കൊപ്പമോ വിളമ്പാം.
