English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Menopausal Health: ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള ആരോഗ്യം; 50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണേ..!

Menopausal Health: ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള ആരോഗ്യം; 50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണേ..!

Menopausal Health: 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ?

 

 

ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷം സ്ഥ്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ കുറച്ചധികം ശ്രദ്ധ വേണ്ട കാലമാണ് ഇനിയുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ കഴിക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം

 
1 /6

രോഗ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനും ആർത്രൈറ്റിസ് സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും കറുത്ത ജീരകം സഹായിക്കും  

2 /6

സ്ത്രീകള്‍ പതിവായി ബീറ്റ്റൂട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദത്തെ കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും.  

3 /6

50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകള്‍ ഫ്ലക്സ് സീഡുകളും ഡയറ്റില്‍ സ്ഥിരമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്  

4 /6

നാരുകള്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയ ചിയാ സീഡ് ഡയറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് മലബന്ധം അകറ്റാനും കുടലിന്‍റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും  

5 /6

മഗ്നീഷ്യം, ആന്‍റി ഓക്സിഡന്‍റുകള്‍ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഡാര്‍ക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊളസ്ട്രോള്‍ കുറയ്ക്കാനും ബ്ലഡ് ഷുഗര്‍ നിയന്ത്രിക്കാനും ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും  

6 /6

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.  

Menopause health Food Tips Menopausal Health

Next Gallery

Kerala Lottery Result Today 25 October 2025: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola