Menopausal Health: ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള ആരോഗ്യം; 50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണേ..!

Menopausal Health: 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങള് എന്തൊക്കെ?
ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷം സ്ഥ്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ കുറച്ചധികം ശ്രദ്ധ വേണ്ട കാലമാണ് ഇനിയുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള് കഴിക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം
രോഗ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനും ആർത്രൈറ്റിസ് സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും കറുത്ത ജീരകം സഹായിക്കും
സ്ത്രീകള് പതിവായി ബീറ്റ്റൂട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദത്തെ കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും.
50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകള് ഫ്ലക്സ് സീഡുകളും ഡയറ്റില് സ്ഥിരമായി ഉള്പ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്
നാരുകള് ധാരാളം അടങ്ങിയ ചിയാ സീഡ് ഡയറ്റില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നത് മലബന്ധം അകറ്റാനും കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും
മഗ്നീഷ്യം, ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകള് എന്നിവ അടങ്ങിയ ഡാര്ക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊളസ്ട്രോള് കുറയ്ക്കാനും ബ്ലഡ് ഷുഗര് നിയന്ത്രിക്കാനും ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
