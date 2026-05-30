Post Office FD Interest: എഫ്ഡി നിക്ഷേപത്തിന് പ്ലാനുണ്ടോ? ബാങ്കുകളേക്കാൾ നല്ലത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്; 2 ലക്ഷം നിക്ഷേപിച്ചാൽ 90,000 രൂപ പലിശ ഉറപ്പ്!

Written ByKarthika V
Published: May 30, 2026, 03:08 PM IST|Updated: May 30, 2026, 03:08 PM IST

Post Office FD Interest Rates: പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ജനപ്രീതിയുണ്ട്. കാരണം. ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായ സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ. 

 

നിരവധി ആളുകൾ ഇന്നും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പദ്ധതികൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പണം സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ക-ത്യസമയത്ത് നിശ്ചിത പലിശയോടെ നിങ്ങളുടെ പണം തിരികെ ലഭിക്കും. 

 

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ വിശ്വാസ്യത കൂട്ടുന്നത്. സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്നതിലുപരി അതിൽ നിന്നും കൃത്യമായ ഗ്യാരണ്ടീഡ് പലിശയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ബാങ്കുകളെ പോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസും എഫ്.ഡി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദമായി അറിയാം...

 

ഇവിടെ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്കും ഒരേ പലിശ നിരക്കാണ് നൽകുന്നത്. 1 വർഷം, 2 വർഷം, 3 വർഷം, 5 വർഷം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കാലയളവുകളിലേക്ക് എഫ്ഡി ലഭ്യമാണ്. ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് അഥവാ ടിഡി എന്നാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലെ എഫ്ഡി അറിയപ്പെടുന്നത്. 

 

നിലവിൽ 1 വർഷത്തെ എഫ്.ഡിക്ക് 6.9 ശതമാനവും, 2 വർഷത്തെ എഫ്.ഡിക്ക് 7.0 ശതമാനവും, 3 വർഷത്തെ എഫ്.ഡിക്ക് 7.1 ശതമാനവും, 5 വർഷത്തെ എഫ്.ഡിക്ക് 7.5 ശതമാനവും പലിശയായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നൽകുന്നത്. ബാങ്കുകളിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ പലിശ നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എല്ലാ പ്രായ പരിധിയിലുള്ളവർക്കും എഫ്.ഡി അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഒരേ പലിശ നിരക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

 

1000 രൂപയാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എഫ്.ഡി പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക. എന്നാൽ ഇതിന് പരമാവധി പരിധിയില്ല. എത്ര തുക വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. 

 

 

ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ 5 വർഷത്തെ അതായത് 60 മാസത്തെ പദ്ധതിയിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഇവിടെ 2,00,022 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ, കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആകെ 2,90,022 രൂപ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് വന്നെത്തും. പലിശ ഇനത്തിൽ മാത്രം 90,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നിലവിൽ രാജ്യത്തെ ഒരു ബാങ്കും സാധാരണ പൗരന്മാർക്ക് 5 വർഷത്തെ എഫ്.ഡിക്ക് 7.5 ശതമാനം പലിശ നൽകുന്നില്ല.

 

