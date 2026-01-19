English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Trigrahi Yoga: ത്രിഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും

Trigrahi Yoga: ത്രിഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും

Tirgrahi Yog In Kumbh: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ചു കുംഭത്തിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം നൽകിയേക്കും.
Tirgrahi Yog In Kumbh 2026: ഫെബ്രുവരിയിൽ നിരവധി ഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ രാശിമാറ്റം നടത്തി ശുഭ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവ് സൂര്യനും രാജകുമാരനായ ബുധനും സമ്പത്തിന്റെ ദാതാവായ ശുക്രനും സംയോജിക്കുന്നതിലൂടെ ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപം കൊള്ളും. ഈ യോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.

കൂടാതെ സമ്പത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...  

കുംഭം (Aquarius):  ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, ബഹുമാനവും അന്തസ്സും നേടാൻ കഴിയും, വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾക്ക് അതിശയകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം, പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ മധുര്യവും പ്രണയവും നിലനിൽക്കും. 

മേടം (Aries): ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ വരുമാന-ലാഭ ഭാവത്തിൽ ഈ യോഗം രൂപപ്പെടും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാനും കഴിയും. തൊഴിൽ പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ കുറയാൻ തുടങ്ങും. 

മിഥുനം (Gemini): ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ഭാഗ്യ ഗൃഹത്തിൽ ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കും. മതപരമോ ശുഭകരമോ ആയ ഒരു പരിപാടിയിലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കാം. പുതിയ ജോലിയോ ബിസിനസ്സോ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ സമയം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തോ വിദേശത്തോ യാത്ര ചെയ്യാനും കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

