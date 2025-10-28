Chanakya Niti: ഇത്തരം സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നാശം വിതക്കും...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

പുറമെ സുഹൃത്തക്കളായി തോന്നുമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന ചില സൌഹൃദങ്ങളെ കുറിച്ച്
കൗടില്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുഗുപ്തൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ചാണക്യൻ പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ ആദരണീയനായ തത്വചിന്തകനാണ്. പുറമെ സുഹൃത്തക്കളായി തോന്നുമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന ചില സൌഹൃദങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കുക.
വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായി മാത്രം അടുത്തുവരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒന്നും നേടാനാകാത്ത നിമിഷം അവർ അപ്രത്യക്ഷരാകും. സഹായം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ അവർ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയുള്ളൂ.
നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലോ, സന്തോഷത്തിലോ, ബന്ധങ്ങളിലോ അസൂയ വെച്ചുപുലർത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർ പുറമെ പുഞ്ചിരിക്കാമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടി അവർ പരിശ്രമിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിജയ നിമിഷങ്ങളിൽ അവർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥരാകും.
അമിതമായി മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞു രസിച്ചേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന അവരുടെ ശീലം വിശ്വാസ്യതയുടെ അഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ നല്ല നിമിഷത്തിൽ മാത്രം ഒത്തുചേരുന്ന അവസരമാദികളായ സുഹൃത്തക്കളെ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളെ അവർ പലപ്പോഴും ദുഷ്കരമായ സമയങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കും. ചാണക്യൻ അത്തരം ആളുകളെ തീയോട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു - ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗപ്രദമാകും, പക്ഷേ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അപകടകാരികളാണ്.