Chanakya Niti: ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

ചാണക്യ നീതി
ധാർമ്മികത, സമഗ്രത, സാമൂഹിക കടമകൾ (ധർമ്മം) എന്നിവയെ ഒരു സുസ്ഥിര സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായി കണക്കാക്കുക
വ്യക്തിപരമായ സമഗ്രത: ഒരു വ്യക്തിയുടെ നന്മ അവരുടെ ജനനത്തിലോ പദവിയിലോ അല്ല, മറിച്ച് ധാർമ്മികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു.
അറിവ് പരമമായ സമ്പത്ത്: വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജ്ഞാനത്തിനും വലിയ സാംസ്കാരിക മൂല്യമുണ്ട്. അറിവിനെ മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തതും, സാമൂഹിക പദവിയോ ശാരീരിക ഗുണങ്ങളോ പരിഗണിക്കാതെ സാർവത്രികമായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരുതരം സമ്പത്തായി അദ്ദേഹം കരുതുന്നു.
സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തറ: "രാജാവു് എങ്ങനെയാണോ, അതുപോലെയായിരിക്കും പ്രജകളും" എന്ന തത്വം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. രാജാവിൻ്റെ (നേതാവിൻ്റെ) സദ്ഗുണങ്ങൾ പ്രജകളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും. പ്രജകളുടെ വിശ്വസ്തത നിലനിർത്താനും അസംതൃപ്തി ഒഴിവാക്കാനും ധാർമ്മികവും നീതിയുക്തവുമായ ഭരണം അനിവാര്യമാണ്.
ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം: ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷവും ക്ഷേമവുമാണ് ഒരു നേതാവിൻ്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം. വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ സംഘടനയുടെയോ, സമൂഹത്തിൻ്റെയോ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കണം.
