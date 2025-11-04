English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Chanakya Niti: ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

Chanakya Niti: ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

ചാണക്യ നീതി

ചാണക്യ നീതി
1 /5

ധാർമ്മികത, സമഗ്രത, സാമൂഹിക കടമകൾ (ധർമ്മം) എന്നിവയെ ഒരു സുസ്ഥിര സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായി കണക്കാക്കുക

2 /5

വ്യക്തിപരമായ സമഗ്രത: ഒരു വ്യക്തിയുടെ നന്മ അവരുടെ ജനനത്തിലോ പദവിയിലോ അല്ല, മറിച്ച് ധാർമ്മികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു.  

3 /5

അറിവ് പരമമായ സമ്പത്ത്: വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജ്ഞാനത്തിനും വലിയ സാംസ്കാരിക മൂല്യമുണ്ട്. അറിവിനെ മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തതും, സാമൂഹിക പദവിയോ ശാരീരിക ഗുണങ്ങളോ പരിഗണിക്കാതെ സാർവത്രികമായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരുതരം സമ്പത്തായി അദ്ദേഹം കരുതുന്നു.  

4 /5

സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തറ: "രാജാവു് എങ്ങനെയാണോ, അതുപോലെയായിരിക്കും പ്രജകളും" എന്ന തത്വം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. രാജാവിൻ്റെ (നേതാവിൻ്റെ) സദ്ഗുണങ്ങൾ പ്രജകളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും. പ്രജകളുടെ വിശ്വസ്തത നിലനിർത്താനും അസംതൃപ്തി ഒഴിവാക്കാനും ധാർമ്മികവും നീതിയുക്തവുമായ ഭരണം അനിവാര്യമാണ്.  

5 /5

ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം: ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷവും ക്ഷേമവുമാണ് ഒരു നേതാവിൻ്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം. വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ സംഘടനയുടെയോ, സമൂഹത്തിൻ്റെയോ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കണം.  

Chanakya Niti

Next Gallery

Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായ് പിരിയും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola