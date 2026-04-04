Chandra Gochar 2026: 2026ലെ ജ്യോതിഷ മാറ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംക്രമണം നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രരാശിമാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്.
ജ്യോതിഷപരമായി വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള മാറ്റമാണിത്. കാരണം ചന്ദ്രൻ ഒരു തവണയോ രണ്ട് തവണയോ അല്ല 19 തവണയാണ് നക്ഷത്ര രാശികൾ മാറാൻ പോകുന്നത്. 2026ലെ വൈസാഖ മാസത്തിലാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഈ അതിവേഗ രാശിമാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്.
വൈശാഖ മാസത്തിലെ 30 ദിവസങ്ങളിലായി 19 തവണയാണ് ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രരാശികൾ മാറുന്നത്. വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ചില രാശികൾക്ക് ചന്ദ്രന്റെ ഈ പ്രത്യേക രാശിമാറ്റം രാജയോഗങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഫലങ്ങൽ നൽകും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.
മേടം: മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവസാനിക്കുകയും സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. വരുമാനം വർധിക്കും. ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൽ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ഓഹരി വിപണി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയവയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ അനുകൂലമായ സമയമാണ്.
ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. അന്തസ്സും പ്രശസ്തിയും വർധിക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വിലമതിക്കപ്പെടും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രശംസ നേടാനാകും.
കന്നി: കന്നി രാശിക്കാരായ ബിസിനസുകാർക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകും. ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തും. കുടുംബത്തിലെ കലഹങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം: വൃശ്ചികം രാശികൾക്ക് ഭാഗ്യകാലമാണിത്. ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഇതൊരു സുവർണ കാലഘട്ടമാണ്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനമുണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
