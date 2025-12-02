Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഇവരിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Chaturgrahi Yoga In Dhanu: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ധനു രാശിയിൽ ശുക്ര-സൂര്യ-ബുധ-ചൊവ്വ സംയോജനം സൃഷ്ട്ടിക്കും അതിലൂടെ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഉണ്ടാകും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും...
Chaturgrahi Yoga: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ത്രിഗ്രഹി, ചതുർഗ്രഹി സംയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ഭൂമിയെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കും. ഡിസംബറിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരനെന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുധനും, ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും ധനു രാശിയിൽ എത്തും.
ഇതിനെ തുടർന്ന് ചൊവ്വയും ശുക്രനും ധനു രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ധനു രാശിയിൽ ചതുർഗ്രഹി യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും. വരുമാനവും ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റവും വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത, മനസ്സ് സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
മേടം (Aries): ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ഭാഗ്യ ഗൃഹത്തിലാണ് ഈ സംയോഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കും. മതപരമോ ശുഭകരമോ ആയ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാം. ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിൽ പുരോഗതിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ചതുര്ഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും നല്ല നേട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ഈ രാശിയുടെ ധന ഭാവത്തിലാണ് ഈ സംയോജനം. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും. വിവാഹിതർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ വർദ്ധനവും വീട്ടിൽ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷവും ലഭിക്കും. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കും, നിക്ഷേപങ്ങൾ ലാഭകരമാകും.
മീനം (Pisces): ഈ രാശിയുടെ കർമ്മ ഭാവത്തിൽ ചതുർഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസിലും ഗണ്യമായ പുരോഗതി, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും വരുമാന വർദ്ധനവിനും സാധ്യത, ജോലിസ്ഥലത്ത് ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ നല്ലതായിരിക്കും, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും അവരുടെ ബിസിനസുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്