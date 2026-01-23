English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Gajakesari Yoga 2026: ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ പവർഫുൾ ഗജകേസരി യോഗം; ഇവർ വാഴും രാജാവിനെപ്പോലെ!

Gajakesari Yoga 2026: ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ പവർഫുൾ ഗജകേസരി യോഗം; ഇവർ വാഴും രാജാവിനെപ്പോലെ!

Gajakesari Rajayoga On Basant Panchami 2026: വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ചു ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും കൂടിച്ചേർന്ന് കിടിലം ഗജകേസരി യോഗം ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. ഇതിലൂടെ ഈ 3 രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും.
1 /10

Basant Panchami Gajkesari Rajyog 2026: ഹിന്ദുമതത്തിൽ ബസന്ത് പഞ്ചമി വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ദിവസം ശുഭകരമായ സമയങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും മാഘ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ബസന്ത് പഞ്ചമി ആഘോഷിക്കുന്നത്.

2 /10

ഈ ദിവസം സരസ്വതി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ശുഭകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഗുണകരമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ഈ വർഷം ജനുവരി 23 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ബസന്ത് പഞ്ചമി.

3 /10

ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഈ വർഷം ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ നിരവധി ശുഭകരമായ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അതുപോലെ ഈ ദിവസം വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോജനം ശക്തമായ ഗജകേസരി രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും.

4 /10

ഇത് മൂന്ന് രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും. ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം തെളിയാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...  

5 /10

ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ജനുവരി 23 ന് ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ രാവിലെ 8:33 ന് ചന്ദ്രൻ മീനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, വ്യാഴം മിഥുനത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഇത് ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന് കാരണമാകും.

6 /10

ജ്യോതിഷപ്രകാരം, വ്യാഴം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ 1, 4, 7, 10 ഭാവങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗജകേസരി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ബസന്ത പഞ്ചമിയിൽ ചന്ദ്രൻ മിഥുന രാശിയുടെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കും.

7 /10

വ്യാഴം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ശക്തമായ ഒരു ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.  

8 /10

മിഥുനം (Gemini): ഈ രാശിയുടെ ജാതകത്തിൽ വ്യാഴം ലഗ്ന ഭാവത്തിലും ചന്ദ്രൻ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യും. അതിനാൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഗജകേസരി രാജയോഗം പല തരത്തിൽ സവിശേഷമായിരിക്കും. ഈ യോഗം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.

9 /10

വൃശ്ചികം (Scorpio):  ഇവർക്കും ബസന്ത് പഞ്ചമി ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും. ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും അവരുടെ സമ്പത്തിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവ്, വ്യാഴം രണ്ടാം ഭാവത്തിലും ചന്ദ്രൻ മൂന്നാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കരിയർ പുരോഗതി സാധ്യമാണ്. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഈ കാലയളവ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗുണകരമാകും. പുരോഗതിക്കുള്ള നിരവധി വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ പുതിയ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടും ഇത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിച്ചേക്കാം

10 /10

കുംഭം (Aquarius): വസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഗജകേസരി രാജയോഗം  ഇവർക്കും വളരെ ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിക്കാരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിലും ശനി സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഈ ആളുകൾക്ക് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. വ്യാഴം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ശുഭകരവും ഗുണകരവുമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും. ദീർഘകാല അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും.  ഈ കാലയളവിൽ പുതിയതും സുസ്ഥിരവുമായ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Gajakesari yoga Basant Pnchami lucky zodiacs Astrology Zociac Signs guru chandra yuti

