Gajakesari Yoga 2026: ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ പവർഫുൾ ഗജകേസരി യോഗം; ഇവർ വാഴും രാജാവിനെപ്പോലെ!

Gajakesari Rajayoga On Basant Panchami 2026: വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ചു ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും കൂടിച്ചേർന്ന് കിടിലം ഗജകേസരി യോഗം ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. ഇതിലൂടെ ഈ 3 രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും.
Basant Panchami Gajkesari Rajyog 2026: ഹിന്ദുമതത്തിൽ ബസന്ത് പഞ്ചമി വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ദിവസം ശുഭകരമായ സമയങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും മാഘ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ബസന്ത് പഞ്ചമി ആഘോഷിക്കുന്നത്.
ഈ ദിവസം സരസ്വതി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ശുഭകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഗുണകരമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ഈ വർഷം ജനുവരി 23 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ബസന്ത് പഞ്ചമി.
ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഈ വർഷം ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ നിരവധി ശുഭകരമായ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അതുപോലെ ഈ ദിവസം വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോജനം ശക്തമായ ഗജകേസരി രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും.
ഇത് മൂന്ന് രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും. ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം തെളിയാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...
ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ജനുവരി 23 ന് ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ രാവിലെ 8:33 ന് ചന്ദ്രൻ മീനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, വ്യാഴം മിഥുനത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഇത് ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന് കാരണമാകും.
ജ്യോതിഷപ്രകാരം, വ്യാഴം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ 1, 4, 7, 10 ഭാവങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗജകേസരി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ബസന്ത പഞ്ചമിയിൽ ചന്ദ്രൻ മിഥുന രാശിയുടെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കും.
വ്യാഴം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ശക്തമായ ഒരു ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
മിഥുനം (Gemini): ഈ രാശിയുടെ ജാതകത്തിൽ വ്യാഴം ലഗ്ന ഭാവത്തിലും ചന്ദ്രൻ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യും. അതിനാൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഗജകേസരി രാജയോഗം പല തരത്തിൽ സവിശേഷമായിരിക്കും. ഈ യോഗം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇവർക്കും ബസന്ത് പഞ്ചമി ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും. ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും അവരുടെ സമ്പത്തിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവ്, വ്യാഴം രണ്ടാം ഭാവത്തിലും ചന്ദ്രൻ മൂന്നാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കരിയർ പുരോഗതി സാധ്യമാണ്. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഈ കാലയളവ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗുണകരമാകും. പുരോഗതിക്കുള്ള നിരവധി വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ പുതിയ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടും ഇത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിച്ചേക്കാം
കുംഭം (Aquarius): വസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഗജകേസരി രാജയോഗം ഇവർക്കും വളരെ ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിക്കാരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിലും ശനി സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഈ ആളുകൾക്ക് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. വ്യാഴം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ശുഭകരവും ഗുണകരവുമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും. ദീർഘകാല അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. ഈ കാലയളവിൽ പുതിയതും സുസ്ഥിരവുമായ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
