Navapanchama Rajayoga: 84 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും!

Shukra Aruna Gochar: ശുക്രൻ ശനിയുടെ രാശി മകരത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഇടവ രാശിയിലുള്ള അരുണ ഗ്രഹവുമായി ചേർന്ന് നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
ജ്യോതിഷത്തിൽ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ശുക്രന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. അസുരന്മാരുടെ ഗുരു എന്നതിലുപരി സമ്പത്ത്, വിവാഹം, സുഖം, സ്നേഹം, ആകർഷണം എന്നിവയുടെ കാരകനുമാണ്.
ശുക്രന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന്റെ സ്വാധീനം 12 രാശികളിലും രാജ്യത്തും ലോകത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ജനുവരി 13 ന് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 4:02 ന് ശുക്രൻ ധനു രാശിയിൽ നിന്ന് മകരം രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഫെബ്രുവരി 6 വരെ ഇവിടെ തുടരും.
തൽഫലമായി ശുക്രൻ സൂര്യൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ എന്നിവരുമായി സംയോജിച്ച് ശുക്രദിത്യ, ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കും. അതേസമയം ശനിയുടെ മകരത്തിലെ ശുക്രൻ യുറാനസുമായി സംയോജിച്ച് നവപഞ്ചമരാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
ഈ രാജയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുകയും സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിശകലനം ചന്ദ്രരാശിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...
വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ അഞ്ച് ഒമ്പത് ഭാവങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നവ പഞ്ചമ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം നിരവധി പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ നൽകും.
ഈ രാജയോഗത്തിന് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, തൊഴിൽ പുരോഗതി, മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, ഭാഗ്യം, ശേഷിക്കുന്ന ജോലികളുടെ പൂർത്തീകരണം, കുടുംബ സന്തോഷം എന്നിവ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): വ്യാഴ-അരുണ നവ പഞ്ചമ രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് പല തരത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാകും. അരുണൻ ലഗ്ന ഭാവത്തിലും ശുക്രൻ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലും വസിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗണ്യമായ വിജയം നേടിയേക്കാം. വിദേശ യാത്രയ്ക്കുള്ള സാധ്യത, എല്ലാ മേഖലകളിലും ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും, പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ മുതൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം വരെ കരിയർ മേഖലയിലും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത.
കർക്കിടകം (Cancer): ശുക്ര-അരുണ നവപഞ്ചമ രാജയോഗവും ഈ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കാം. ശുക്രൻ ഏഴാം ഭാവത്തിലും അരുണൻ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും നിൽക്കുന്നു. തൽഫലമായി അവർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യത, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. വരുമാനവും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കാം.
മകരം (Capricorn): നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ലഭിച്ചേക്കാം. ശുക്രൻ ലഗ്ന ഭാവത്തിലും അരുണൻ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും അവരുടെ സമ്പത്ത് വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ ആത്മീയതയിലേക്ക് ചായ്വുള്ളവരായിരിക്കാം. മതപരമായ തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ബിസിനസ്സ് വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നും ഈ കാലയളവ് വളരെ ഗുണകരമാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
