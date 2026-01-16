English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Navapanchama Rajayoga: 84 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും!

Navapanchama Rajayoga: 84 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും!

Shukra Aruna Gochar: ശുക്രൻ ശനിയുടെ രാശി മകരത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഇടവ രാശിയിലുള്ള  അരുണ ഗ്രഹവുമായി ചേർന്ന് നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. 
1 /9

ജ്യോതിഷത്തിൽ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ശുക്രന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. അസുരന്മാരുടെ ഗുരു എന്നതിലുപരി സമ്പത്ത്, വിവാഹം, സുഖം, സ്നേഹം, ആകർഷണം എന്നിവയുടെ കാരകനുമാണ്.

2 /9

ശുക്രന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന്റെ സ്വാധീനം 12 രാശികളിലും രാജ്യത്തും ലോകത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ജനുവരി 13 ന് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 4:02 ന് ശുക്രൻ ധനു രാശിയിൽ നിന്ന് മകരം രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഫെബ്രുവരി 6 വരെ ഇവിടെ തുടരും. 

3 /9

തൽഫലമായി ശുക്രൻ സൂര്യൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ എന്നിവരുമായി സംയോജിച്ച് ശുക്രദിത്യ, ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കും. അതേസമയം ശനിയുടെ മകരത്തിലെ ശുക്രൻ യുറാനസുമായി സംയോജിച്ച് നവപഞ്ചമരാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. 

4 /9

ഈ രാജയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുകയും സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിശകലനം ചന്ദ്രരാശിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...  

5 /9

വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ അഞ്ച് ഒമ്പത് ഭാവങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നവ പഞ്ചമ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം നിരവധി പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ നൽകും.

6 /9

ഈ രാജയോഗത്തിന് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, തൊഴിൽ പുരോഗതി, മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, ഭാഗ്യം, ശേഷിക്കുന്ന ജോലികളുടെ പൂർത്തീകരണം, കുടുംബ സന്തോഷം എന്നിവ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും.  

7 /9

വൃശ്ചികം (Scorpio): വ്യാഴ-അരുണ നവ പഞ്ചമ രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് പല തരത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാകും. അരുണൻ ലഗ്ന ഭാവത്തിലും ശുക്രൻ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലും വസിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗണ്യമായ വിജയം നേടിയേക്കാം. വിദേശ യാത്രയ്ക്കുള്ള സാധ്യത, എല്ലാ മേഖലകളിലും ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും, പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ മുതൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം വരെ കരിയർ മേഖലയിലും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത.

8 /9

കർക്കിടകം (Cancer): ശുക്ര-അരുണ നവപഞ്ചമ രാജയോഗവും ഈ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.  ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കാം. ശുക്രൻ ഏഴാം ഭാവത്തിലും അരുണൻ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും നിൽക്കുന്നു. തൽഫലമായി അവർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യത, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. വരുമാനവും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കാം. 

9 /9

മകരം (Capricorn): നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ലഭിച്ചേക്കാം. ശുക്രൻ ലഗ്ന ഭാവത്തിലും അരുണൻ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും അവരുടെ സമ്പത്ത് വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ ആത്മീയതയിലേക്ക് ചായ്‌വുള്ളവരായിരിക്കാം. മതപരമായ തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ബിസിനസ്സ് വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നും ഈ കാലയളവ് വളരെ ഗുണകരമാകും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Rajayoga Nvapanchama Rajayoga Shukra Aruna Gochar Astrology lucky zodiacs

Next Gallery

Gold Rate Today January 16: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola