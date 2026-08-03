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Bhadra Mahapurusha Rajayoga: ഭദ്ര മഹാപുരുഷ രാജയോഗത്താൽ ആഗസ്റ്റിൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 03, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:44 PM IST

Bhadra Mahapurush Rajayoga: ഭദ്ര മഹാപുരുഷ രാജയോഗത്താലാണ്‌ ആഗസ്റ്റ് മാസം തുടങ്ങിയത്. ഇതിലൂടെ ഏതൊക്കെ രാശിയുടെ ഭാഗ്യമാണ് തിളങ്ങുന്നതെന്ന്‌ നമുക്ക് നോക്കാം...

Bhadra Yoga On August1/7

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ വളരെ പ്രധാനവും അപൂർവ്വ സംയോഗത്തിന്റെയും കൂടെയാണ്..

Rajayoga Benefits2/7

ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുധൻ സ്വന്തം രാശിയായ മിഥുനത്തിൽ ഇടന്നുകൊണ്ട് ശക്തമായ ഭദ്ര മഹാപുരുഷ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. 

 

Bhudra Mahapursha Yoga3/7

വേദ ജ്യോതിഷപ്രകാരം പഞ്ചമഹാപുഷ യോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ യോഗം.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ യോഗം ബുദ്ധി, വ്യാപാരം, സംസാരം, ധന സമ്പത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് ശുഭകരമാണ്.

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ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ  ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് നോക്കാം...

 

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മിഥുനം (Gemini): ഇവർക്ക് ഈ യോഗം മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ബുധൻ ഇവരുടെ രാശിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകളും ആശയവിനിമയ കഴിവുകളും ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടും. കരിയറിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ആഗ്രഹിച്ച ജോലി ഓഫറോ ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ ഗണ്യമായ ലാഭം ഉണ്ടാകും.

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കന്നി (Virgo): കന്നി രാശിയുടെ അധിപൻ ബുധനാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ രാജയോഗം ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് എല്ലാ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികളും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കപ്പെടും. സ്വത്ത്, ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സമയമാണ്.

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ധനു (Sagittarius): ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഈ കലയാളത്തിൽ സാമ്പത്തികം നല്ലതായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറും, പങ്കാളിത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലാഭം ലഭിക്കും.  ദീർഘദൂര യാത്രകൾ പ്രയോജനകരമാകും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Rajayoga
Bhadra Mahapurusha Rajayoga
Panchamahpurusha Rajayoga
Rajayoga On August

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