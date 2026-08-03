/Bhadra Mahapurusha Rajayoga: ഭദ്ര മഹാപുരുഷ രാജയോഗത്താൽ ആഗസ്റ്റിൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Bhadra Mahapurush Rajayoga: ഭദ്ര മഹാപുരുഷ രാജയോഗത്താലാണ് ആഗസ്റ്റ് മാസം തുടങ്ങിയത്. ഇതിലൂടെ ഏതൊക്കെ രാശിയുടെ ഭാഗ്യമാണ് തിളങ്ങുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...
ജ്യോതിഷപ്രകാരം ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ വളരെ പ്രധാനവും അപൂർവ്വ സംയോഗത്തിന്റെയും കൂടെയാണ്..
ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുധൻ സ്വന്തം രാശിയായ മിഥുനത്തിൽ ഇടന്നുകൊണ്ട് ശക്തമായ ഭദ്ര മഹാപുരുഷ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്.
വേദ ജ്യോതിഷപ്രകാരം പഞ്ചമഹാപുഷ യോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ യോഗം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ യോഗം ബുദ്ധി, വ്യാപാരം, സംസാരം, ധന സമ്പത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് ശുഭകരമാണ്.
ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് നോക്കാം...
മിഥുനം (Gemini): ഇവർക്ക് ഈ യോഗം മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ബുധൻ ഇവരുടെ രാശിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകളും ആശയവിനിമയ കഴിവുകളും ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടും. കരിയറിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ആഗ്രഹിച്ച ജോലി ഓഫറോ ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ ഗണ്യമായ ലാഭം ഉണ്ടാകും.
കന്നി (Virgo): കന്നി രാശിയുടെ അധിപൻ ബുധനാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ രാജയോഗം ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് എല്ലാ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികളും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കപ്പെടും. സ്വത്ത്, ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സമയമാണ്.
ധനു (Sagittarius): ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഈ കലയാളത്തിൽ സാമ്പത്തികം നല്ലതായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറും, പങ്കാളിത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലാഭം ലഭിക്കും. ദീർഘദൂര യാത്രകൾ പ്രയോജനകരമാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)