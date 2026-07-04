/Budh Gochar: ബുധന്റെ സംക്രമണം സൃഷ്ടിക്കും ഭദ്ര രാജയോഗം; ഈ മാസം ഇവർ പൊളിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Bhadra Rajayoga: ജൂലൈ മാസത്തിൽ മിഥുന രാശിയിൽ ബുധൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ ഭദ്ര എന്നൊരു രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ.
ജൂലൈ മാസം ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംക്രമണത്തിന്റെയും ചലനങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധ രാജയോഗങ്ങളും സ്പെഷ്യൽ ആണ്.
ജൂലൈ 7 നും 23 നും ഇടയിൽ സംസാരത്തിനും വ്യാപാരത്തിനും ഉത്തരവാദിയായ ബുധൻ സ്വന്തം രാശിയായ മിഥുനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും അതിലൂടെ ഭദ്ര രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഭദ്ര രാജയോഗം വളരെ ശുഭകരവും ഫലപ്രദവുമായ രാജയോഗമാണ്.
ജൂലൈയിൽ ഭദ്ര രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ മാസം ചില രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ശുഭകരവും ഗുണകരവുമായിരിക്കും
ജ്യോതിഷത്തിൽ ബുധന്റെ പ്രാധാന്യം
ജ്യോതിഷമനുസരിച്ചു ബിസിനസ്സ്, സംസാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, ബുദ്ധി, യുക്തി എന്നിവയുടെ കരകനായ ഗ്രഹമായിട്ടാണ് ബുധനെ കണക്കാക്കുന്നത്. സ്വന്തം രാശിയിൽ ബുധന്റെ സാന്നിധ്യം അതിന്റെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ജാതകത്തിൽ ബുധന്റെ സ്ഥാനം ബിസിനസിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കും.
ജാതകത്തിൽ ദുർബലമായ ബുധൻ ഉള്ളവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സംസാരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും.
ഭദ്ര രാജയോഗത്തൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ആ രാശികളെ അറിയാം...
കർക്കടകം (Cancer): മിഥുനത്തിലെ ബുധന്റെ പ്രവേശനം കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. സംസാരത്തിലെ പുരോഗതി, അന്തസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കും, സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജോലിയിൽ ഗണ്യമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇവർക്കും ജൂലൈ മാസത്തിൽ ബുധൻ സ്വന്തം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നതും അതിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഭദ്ര രാജയോഗവും ഗണ്യമായ ലാഭം നൽകും. ഈ കാലയളവിൽ ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് ഉറപ്പിക്കാം. എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും.
മീനം (Pisces): ഇവർക്കും ജൂലൈ മാസത്തിൽ മിഥുനത്തിൽ ബുധൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വരുമാന വർദ്ധനവിന് അനുകൂലമായ സാധ്യതകൾ നൽകും. തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ജോലിയിൽ ചില നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വാഹന, ഭൂമി കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)