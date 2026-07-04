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Budh Gochar: ബുധന്റെ സംക്രമണം സൃഷ്ടിക്കും ഭദ്ര രാജയോഗം; ഈ മാസം ഇവർ പൊളിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 04, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:44 PM IST

Bhadra Rajayoga: ജൂലൈ മാസത്തിൽ മിഥുന രാശിയിൽ ബുധൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ ഭദ്ര എന്നൊരു രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ.

Bhadra Rajayoga1/9

ജൂലൈ മാസം ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംക്രമണത്തിന്റെയും ചലനങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധ രാജയോഗങ്ങളും സ്പെഷ്യൽ ആണ്.

When Bhadra Yoga Form2/9

ജൂലൈ 7 നും 23 നും ഇടയിൽ സംസാരത്തിനും വ്യാപാരത്തിനും ഉത്തരവാദിയായ ബുധൻ സ്വന്തം രാശിയായ മിഥുനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും അതിലൂടെ ഭദ്ര രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഭദ്ര രാജയോഗം വളരെ ശുഭകരവും ഫലപ്രദവുമായ രാജയോഗമാണ്. 

July Lucky Zodiacs3/9

ജൂലൈയിൽ ഭദ്ര രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ മാസം ചില രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ശുഭകരവും ഗുണകരവുമായിരിക്കും

Importance Of Budh Gochar4/9

ജ്യോതിഷത്തിൽ ബുധന്റെ പ്രാധാന്യം

ജ്യോതിഷമനുസരിച്ചു ബിസിനസ്സ്, സംസാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, ബുദ്ധി, യുക്തി എന്നിവയുടെ കരകനായ ഗ്രഹമായിട്ടാണ് ബുധനെ കണക്കാക്കുന്നത്. സ്വന്തം രാശിയിൽ ബുധന്റെ സാന്നിധ്യം അതിന്റെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ജാതകത്തിൽ ബുധന്റെ സ്ഥാനം ബിസിനസിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കും.

Budh Effect5/9

ജാതകത്തിൽ ദുർബലമായ ബുധൻ ഉള്ളവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സംസാരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും.  

Lucky Zodiacs6/9

ഭദ്ര രാജയോഗത്തൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ആ രാശികളെ അറിയാം...

 

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കർക്കടകം (Cancer):  മിഥുനത്തിലെ ബുധന്റെ പ്രവേശനം കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. സംസാരത്തിലെ പുരോഗതി, അന്തസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കും, സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജോലിയിൽ ഗണ്യമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

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വൃശ്ചികം (Scorpio):  ഇവർക്കും ജൂലൈ മാസത്തിൽ ബുധൻ സ്വന്തം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നതും അതിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഭദ്ര രാജയോഗവും ഗണ്യമായ ലാഭം നൽകും. ഈ കാലയളവിൽ ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് ഉറപ്പിക്കാം. എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും.

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മീനം (Pisces): ഇവർക്കും ജൂലൈ മാസത്തിൽ മിഥുനത്തിൽ ബുധൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വരുമാന വർദ്ധനവിന് അനുകൂലമായ സാധ്യതകൾ നൽകും. തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ജോലിയിൽ ചില നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വാഹന, ഭൂമി കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Budh Gochar
Rajayoga
Budh gochar In Gemini
Bhadra rajayoga
Bhadra Rajayoga In Mithunam
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