Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Budhaditya Yoga: ബുധ-സൂര്യ സമാഗമത്താൽ ജൂലൈ 24 നുള്ളിൽ ഈ 4 രാശിക്കാർ പൊളിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Budhaditya Yoga: ബുധ-സൂര്യ സമാഗമത്താൽ ജൂലൈ 24 നുള്ളിൽ ഈ 4 രാശിക്കാർ പൊളിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 22, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:01 PM IST

Budh Surya Yuti In Cancer: ജൂലൈ 4 വരെ ബുധാദിത്യയോഗം പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്. അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക നേട്ടം, പുരോഗതി, ഭാഗ്യം എന്നിവ ലഭിക്കും. 

Budhaditya Yoga1/9

ജ്യോതിഷത്തിൽ സൂര്യ-ബുധനെ സൗഹൃദപരമായ ഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും ഒരേ രാശിയിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം വളരെ ശുഭകരമായ ബുധാദിത്യയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. 

Budhaditya Gochar Effect2/9

ഈ യോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വ്യക്തികൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ബഹുമാനം, ബിസിനസ് വികാസം, തൊഴിൽ വിജയം, അതോടൊപ്പം വലിയ പ്രശസ്തിയും ബഹുമാനവും ലഭിക്കും. 

 

Budh gochar Impact3/9

ഈ യോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വ്യക്തികൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ബഹുമാനം, ബിസിനസ് വികാസം, തൊഴിൽ വിജയം, അതോടൊപ്പം വലിയ പ്രശസ്തിയും ബഹുമാനവും ലഭിക്കും. 

 

Surya Budh Yuti4/9

നിലവിൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംയോജനം കർക്കടകത്തിലാണ്. ഇതിലൂടെയാണ് ബുധാദിത്യയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. 

Budhaditya Yoga Benefits5/9

ജൂലൈ 24 ന് ബുധൻ മിഥുനത്തിൽ നേരിട്ട് തിരിയും. തൽഫലമായി ഈ ശുഭയോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം ജൂലൈ 24 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. 

Budh Gochar6/9

ഈ കാലയളവ് ചില രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ, മുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിൽ വിജയം എന്നിവ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഈ ശുഭയോഗം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...

 

Karkkidakam7/9

കർക്കടകം (Cancer): ബുധാദിത്യ യോഗത്താൽ ഇവർക്ക് വാളോങ്ങിയ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.  അവരുടെ കരിയറിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. ബിസിനസുകാർക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, സാമൂഹിക നില വർദ്ധിക്കും.

Leo8/9

ചിങ്ങം (Leo):  ഈ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ബുധാദിത്യ യോഗത്താൽ ഭാഗ്യം അനുകൂലിച്ചേക്കാം. ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. സാമൂഹിക നില വർദ്ധിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളും തുറന്നേക്കാം. പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും ബിസിനസ്സ് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും വിജയിക്കും. 

Kanni9/9

കന്നി (Virgo):  ഈ സമയം ഇവർക്ക് സന്തോഷവും നല്ല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കും, ചില നല്ല വാർത്തകൾ സന്തോഷം നൽകും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യത. നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ നല്ല മാർക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Surya Budh Yuti
Budhaditya Yoga
Surya Gochar In Cancer
Budh Gochar in Cancer
Rajayoga In Karkkidakam

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dubai Police: വ്യാജ പരസ്യങ്ങളിൽ വീഴരുത്; തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ജാ​ഗ്രത വേണമെന്ന് ദുബായ് പോലീസ്
Dubai20 min ago
2
Kerala Power Crisis1 hr ago
3
BJP1 hr ago
4
Black money2 hrs ago
5
Kashmir Terror Attack2 hrs ago