  • Shani Dosha 2026: ശനിദോഷം ഇവരെ വട്ടം കറക്കും; ഈ രാശിക്കാരുടെ കാര്യം കട്ടപ്പുക..!

Shani Dosha 2026: ശനിയുടെ ഓരോ മാറ്റവും പല വിധത്തിലാണ് നിങ്ങളെ പ്രശ്‌നത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക 

 

 

ഏപ്രിലില്‍ മീനത്തില്‍ പ്രവേശിച്ച ശനി 2027 ജൂണ്‍ വരെ മീനത്തില്‍ തന്നെ തുടരും. അതിന്റെ ഫലമായി പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ചില രാശിക്കാര്‍ക്ക് മോശം ഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ശനിയുടെ ദോഷഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കാന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ട രാശിക്കാര്‍ ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം

 
കുംഭം രാശി: കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം തേടിയെത്തുമെങ്കിലും മാനസികാരോഗ്യം അൽപ്പം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. പല കാര്യങ്ങൾക്കും കാലതാമസം നേരിടേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.  

മീനം രാശി: ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തമം. പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാകും. പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകാതെ വരും.,  

മേടം രാശി: കുടുംബത്തിലെ സമാധാനം നഷ്ട്ടപ്പെടും. മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുകയും ആകുലതകൾ വർദ്ധിക്കാനും ഇടയാകും. ഏതൊരു കാര്യത്തെയും ക്ഷമയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.  

ചിങ്ങം രാശി: സാമ്പത്തിക ചിലവുകൾ വർദ്ധിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായ യാത്രകൾ നടത്തേണ്ടി വരും. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാകും.   

ധനു രാശി: വ്യക്തി ജീവിതം ഉയർച്ച താഴ്ച്ചകളാൽ നിറയും. സ്വത്ത് തർക്കം നിലനിൽക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അൽപം ഗൗരവത്തോടെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്.   

ദോഷഫലങ്ങള്‍ പ്രതിരോധിക്കാന്‍: ശനിയുടെ ദോഷഫലങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ശനിദേവനെ ആരാധിക്കുക. ഹനുമാന്‍ സ്വാമിയെയും ആരാധിക്കാം. കടുകെണ്ണ വിളക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. കൂടാതെ ശനിയാഴ്ച ദിനത്തില്‍ ദാനം ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്. ഇതെല്ലാം ശനിദോഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും.  

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

