/Gajakesari Yoga: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Guru Chandra Yuti Gajakesari yoga: ജൂണിലെ ഗജകേസരി യോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും അത്ഭുത നേട്ടങ്ങൾ. ഈ യോഗത്തിലൂടെ ആർക്കൊക്കെ ജോലി, ധനം, സമ്പത്ത് ഉന്നതി എന്നിവ ലഭിക്കും എന്നറിയാം...
ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗജകേസരി യോഗത്തെ വളരെയധികം ശക്തിശാലിയായ യോഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ഗ്രഹങ്ങളുടെ വിശേഷപ്പെട്ട ചലനത്താൽ രൂപപ്പെട്ട ഈ രാജയോഗം ചിലർക്ക് ശരിക്കും ഒരു വരദാനമായിരിക്കും.
ഈ യോഗത്തിലൂടെ ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും ഗുണങ്ങൾ എന്നറിയാം...
ഈ രാജയോഗം ജൂൺ 4 ന് ആരംഭിച്ച് ജൂൺ 6 വരെ തുടരും. ഈ സമയം വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും കൂടിചേർന്ന് ചിലർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
ചന്ദ്രന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും കൂടിച്ചേരുമ്പോഴോ ആണ് ഗജകേസരിയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഗജം എന്നാൽ ആന എന്നും കേസരി എന്നാൽ സിംഹം എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ഈ യോഗം തജർക്ക് ധൈര്യം, സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, മാനസിക സമാധാനം എന്നിവ നൽകും. 2026 ലെ ഈ യോഗം രാശികകർക്ക് സ്ഥാനം തൊഴിൽ, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
മേടം (Aries): ചന്ദ്ര വ്യാഴ ഗജകേസരി യോഗം മേട രാശിക്കാർക്ക് വമ്പ ഗുണങ്ങൾ നൽകും. ഇവർക്ക് ഈ സമയം ബഹുമാനം വർധിക്കും ഒപ്പം തൊഴിൽ പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകും.
മിഥുനം (Gemini): മിഥുന രാശിക്കാർക്കും ഈ യോഗം നേട്ടം നൽകും. ഈ സമയം ഇവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭം, നടക്കാതിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നടക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇവർക്കും ഈ യോഗം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഇതിലൂടെ ഇവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി വളരെ അനുകൂല നേട്ടമുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും.
കന്നി (Virgo): ഈ യോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ജോലിയിൽ അംഗീകാരം, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് ശക്തമായ സാധ്യതയുമുണ്ട്.
ധനു (Sagittarius): ഈ യോഗത്താൽ ഇവരുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും. കിട്ടാനുള്ള പണം തിരികെ ലഭിക്കാം.
മീനം (Pisces): ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും.
ഈ യോഗ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം?
ഗജകേസരി യോഗയുടെ ഫലങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ മഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതും ഇരട്ടി ഫലം നൽകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)