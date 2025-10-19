English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Jupiter Transit 2025: വ്യാഴ സംക്രമണത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം തെളിയുന്നു; നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം, കരിയറിൽ ഉയർച്ച, ഈ രാശികളെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല

Guru Rashi Parivartan 2025: ജ്യോതിഷത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ​ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം. വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലെ മാറ്റവും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. ഇന്ന് വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

 

Guru Rashi Parivartan in Karkkidakam Rashi: ഉച്ചയ്ക്ക് 12.57നാണ് വ്യാഴം കർക്കിടകം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ഡിസംബർ 4 വരെ വ്യാഴം ഇതേ രാശിയിൽ തുടരും. തുടർന്ന് അന്ന് രാത്രി 8:39 ന് മിഥുനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. 

 
വ്യാഴത്തിന്റെ ഈ സംക്രമണം 12 രാശികളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തും. അതിൽ മൂന്ന് രാശികൾക്കാണ് ഈ സംക്രമണം ഏറ്റവും അധികം ശുഭകരമാകുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.  

ഇടവം രാശിക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ജീവിതത്തിലെ നല്ല സമയം തുടങ്ങുകയാണ്. പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഇവരെ തേടിയെത്തും. നിക്ഷേപം നടത്താൻ അനുകൂല സമയമാണ്. നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിലൂടെ നല്ല വരുമാനം നേടാനുമാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. വിവാഹത്തിനുള്ള തടസങ്ങൾ നീങ്ങും. മത്സരപരീക്ഷകൾക്കായി തയാറെടുക്കുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത്. കരിയറിൽ പുതിയ അവസരങ്ങളും അം​ഗീകാരങ്ങളും തേടിയെത്തും. പ്രണയം വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. കലാപരമായ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്നോ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നോ ഭാവിയിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.  

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം വളരെ ഗുണകരമാണ്. ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാനും സാധിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കും. ഒന്നിലധികം വരുമാന സ്രോതസ്സുകളുണ്ടാകും. പുതിയ വീടോ വാഹനമോ സ്വന്തമാക്കാനാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ വിലമതിക്കപ്പെടും. മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനാകും. ആരോ​ഗ്യ കാര്യത്തിൽ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

