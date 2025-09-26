English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kendra Trikona Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയുടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ! ​​

Shani Vakri:  ന്യായാധിപൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശനി ഈ സമയം മീന രാശിയിൽ വക്രഗതിയിലാണ്. അതിലൂടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇതിലൂടെ 3 രാശിക്കാരുടെ ജാതകത്തിൽ അപാര നേട്ടങ്ങളും ധനലാഭവും ഉണ്ടാകും.
1 /8

Kendra Trikona Rajayoga: 2025: ജ്യോതിഷത്തിൽ  ശനിയെ നീതിമാനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.  കർമ്മം, തപസ്സ്, അധ്വാനം, സേവനം, നിയന്ത്രണം, സമ്പത്ത്, സ്വത്ത് എന്നിവയുടെ കരകനാണ് ശനി.

2 /8

അതിനാൽ ശനിയുടെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഈ മേഖലകളിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും സാവധാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശനി. ശനി വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് ഫലങ്ങൾ നൽകും. 

3 /8

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ശനി 2025 മാർച്ചിൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ത്രികോണ രാശിയായ കുംഭത്തിൽ നിന്നും വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയായ മീനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, 2027 ജൂൺ വരെ ഇവിടെ തുടരും. മീന രാശിയിൽ നിലവിൽ ശനി വക്രഗതിയിലാണ്.

4 /8

മീനരാശിയിൽ ശനി പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലാണ്, ഇതിലൂടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ശനിയുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ ചില രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...

5 /8

വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ജാതകത്തിലെ കേന്ദ്ര ഭാവങ്ങളായ 4, 7, 10, 3 എന്നിവയും, 1, 5, 9 തുടങ്ങിയ ത്രികോണ ഭാവങ്ങളും സംയോജനത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര ത്രികോണ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇതിലൂടെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്ന ആ രാശികൾ അറിയാം...

6 /8

വൃശ്ചികം (Scorpio):  ശനിയുടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ യോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് പല തരത്തിൽ ഗുണകരമായിരിക്കും. ബിസിനസ്സ് മേഖലയിൽ നല്ല ലാഭം, പുതിയൊരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. വരുമാന വർദ്ധനവ്, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നല്ലത്, ഓഹരി വിപണിയിൽ ലാഭം

7 /8

മകരം (Capricorn): ശനി നിലവിൽ ഈ രാശിയുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ ഈ സമയം ഏഴര ശനിയിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും, ശനിയുടെ ഈ സ്വാധീനം ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, വിദേശ വ്യാപാരം, തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിച്ചേക്കാം. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസവും ഊർജ്ജവും വർദ്ധിക്കും. കുടുംബജീവിതവും സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയും, പാഴായ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും.

8 /8

മീനം (Pisces): ശനിയുടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വളരെ ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ശനി നിലവിൽ ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ്. ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും കാര്യമായ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആരോഗ്യവും ഊർജ്ജസ്വലതയും അനുഭവപ്പെടും. മനസ്സ് സന്തോഷിക്കും, സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും. ഒരു കാര്യത്തിലും തിടുക്കം കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Shani Vakri 2025 Kendra Trikona Rajayoga Rajayoga On Shani Vakri Shani Vakri Satrun Margi Shani Kendra Trikona Yoga Astrology Zodiac signs

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കൂടി; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം

