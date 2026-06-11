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Mangal Guru Yuti: ചൊവ്വ-വ്യാഴ മഹാസംഗമത്തിലൂടെ ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം; ജൂൺ 28 മുതൽ ഇവർ പൊളിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 11, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:46 PM IST

Labh Drishti Rajayoga 2026: ചൊവ്വ വ്യാഴ സംഗമത്തിലൂടെ ജൂൺ 28 ന് ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും അപാര സാമ്പത്തിക നേട്ടം.

 

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Labh Drishti Rajayoga 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹസംക്രമണങ്ങളും അവയുടെ ദൃഷ്ടിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ജൂൺ മാസത്തിൽ ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സുപ്രധാന ജ്യോതിഷ സംയോജനം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്.

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ദൃക് പഞ്ചാംഗ പ്രകാരം ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴത്തിന്റെയും ധൈര്യത്തിന്റെ കാരകനായ ചൊവ്വയുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ കാരണം ജൂൺ 28 ന് ഈ വളരെ ശുഭകരമായ യോഗം രൂപം കൊള്ളും. 

 

Mangal Gochar3/11

ചൊവ്വയും വ്യാഴവും ഒരു ജാതകത്തിൽ സംക്രമണം നടത്തുമ്പോഴെല്ലാം അത് അറിവ്, വീര്യം, സമ്പത്ത് എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈ പ്രത്യേക യോഗത്തിലൂടെ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...

What is Labh Drishti Yoga4/11

എന്താണ് ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം?

ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച് വ്യാഴത്തെ ഭാഗ്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും അറിവിന്റെയും കാരകനായി കണക്കാക്കുന്നു.  ചൊവ്വയെ ഊർജ്ജം, ഭൂമി, ധൈര്യം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായും കണക്കാക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശക്തമായ ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്.

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ഇതിലൂടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ത്വരിതപ്പെടും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലഘൂകരിക്കും അപ്രതീക്ഷിത കരിയർ വിജയം കൈവരിക്കും.

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ഈ ശുഭകരമായ സംയോജനം 12 രാശിക്കാരെയും ബാധിക്കും, എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് എല്ലാത്തരം നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന  ചില സ്പെഷ്യൽ രാശികളുണ്ട്.

 

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മേടം (Aries): മേട രാശിയുടെ അധിപൻ ചൊവ്വയാണ്. ഈ സംയോജനം നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കും, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത, ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധ്യത, നിക്ഷേപത്തിന് ഇത് നല്ല സ മയം.

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ചിങ്ങം (Leo):  ഇവർക്കും വ്യാഴ-ചൊവ്വ സംയോജനം ബഹുമാനവും ആദരവും ഇരട്ടിപ്പിക്കും.  ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജൂൺ 28 ന് ശേഷമുള്ള കാലയളവ് അനുകൂലമായിരിക്കും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാം. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ സാധ്യമാണ്.

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ധനു (Sagittarius): ഈ രാശിയുടെ അധിപൻ വ്യാഴമാണ്, അതിനാൽ ഈ സംയോജനം നിങ്ങളിൽ നേരിട്ടുള്ളതും വളരെ നല്ലതുമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഈ സമയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുവർണ്ണകാലമായിരിക്കും.  ഒരു പ്രധാന പരീക്ഷയിലോ അഭിമുഖത്തിലോ വിജയം സാധ്യമാണ്. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും സമൂഹത്തിൽ പ്രശസ്തി വർധിക്കും.

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മകരം (Capricron): ഇവർക്കും ഈ യോഗം വലിയ സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവരും, ജോലി മാറ്റം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, പരസ്പര ഐക്യം വർദ്ധിക്കും.

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കൂടുതൽ നല്ല ഫലങ്ങൾക്കായി ഈ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുക

വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും ഹനുമാനെയും ആരാധിക്കുക.

വ്യാഴം, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് വസ്ത്രം ധരിക്കുക.

വ്യാഴ മന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലുന്നതും ഫലപ്രദമാകും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Labh Drishti yoga
Mars Jupiter Conjunction
mangal guru yuti
Astrology
ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം

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