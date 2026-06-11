/Mangal Guru Yuti: ചൊവ്വ-വ്യാഴ മഹാസംഗമത്തിലൂടെ ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം; ജൂൺ 28 മുതൽ ഇവർ പൊളിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Labh Drishti Rajayoga 2026: ചൊവ്വ വ്യാഴ സംഗമത്തിലൂടെ ജൂൺ 28 ന് ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും അപാര സാമ്പത്തിക നേട്ടം.
Labh Drishti Rajayoga 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹസംക്രമണങ്ങളും അവയുടെ ദൃഷ്ടിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ജൂൺ മാസത്തിൽ ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സുപ്രധാന ജ്യോതിഷ സംയോജനം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്.
ദൃക് പഞ്ചാംഗ പ്രകാരം ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴത്തിന്റെയും ധൈര്യത്തിന്റെ കാരകനായ ചൊവ്വയുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ കാരണം ജൂൺ 28 ന് ഈ വളരെ ശുഭകരമായ യോഗം രൂപം കൊള്ളും.
ചൊവ്വയും വ്യാഴവും ഒരു ജാതകത്തിൽ സംക്രമണം നടത്തുമ്പോഴെല്ലാം അത് അറിവ്, വീര്യം, സമ്പത്ത് എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈ പ്രത്യേക യോഗത്തിലൂടെ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...
എന്താണ് ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം?
ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച് വ്യാഴത്തെ ഭാഗ്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും അറിവിന്റെയും കാരകനായി കണക്കാക്കുന്നു. ചൊവ്വയെ ഊർജ്ജം, ഭൂമി, ധൈര്യം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായും കണക്കാക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശക്തമായ ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്.
ഇതിലൂടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ത്വരിതപ്പെടും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലഘൂകരിക്കും അപ്രതീക്ഷിത കരിയർ വിജയം കൈവരിക്കും.
ഈ ശുഭകരമായ സംയോജനം 12 രാശിക്കാരെയും ബാധിക്കും, എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് എല്ലാത്തരം നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന ചില സ്പെഷ്യൽ രാശികളുണ്ട്.
മേടം (Aries): മേട രാശിയുടെ അധിപൻ ചൊവ്വയാണ്. ഈ സംയോജനം നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കും, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത, ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധ്യത, നിക്ഷേപത്തിന് ഇത് നല്ല സ മയം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇവർക്കും വ്യാഴ-ചൊവ്വ സംയോജനം ബഹുമാനവും ആദരവും ഇരട്ടിപ്പിക്കും. ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജൂൺ 28 ന് ശേഷമുള്ള കാലയളവ് അനുകൂലമായിരിക്കും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാം. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ സാധ്യമാണ്.
ധനു (Sagittarius): ഈ രാശിയുടെ അധിപൻ വ്യാഴമാണ്, അതിനാൽ ഈ സംയോജനം നിങ്ങളിൽ നേരിട്ടുള്ളതും വളരെ നല്ലതുമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഈ സമയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുവർണ്ണകാലമായിരിക്കും. ഒരു പ്രധാന പരീക്ഷയിലോ അഭിമുഖത്തിലോ വിജയം സാധ്യമാണ്. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും സമൂഹത്തിൽ പ്രശസ്തി വർധിക്കും.
മകരം (Capricron): ഇവർക്കും ഈ യോഗം വലിയ സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവരും, ജോലി മാറ്റം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, പരസ്പര ഐക്യം വർദ്ധിക്കും.
വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും ഹനുമാനെയും ആരാധിക്കുക.
വ്യാഴം, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് വസ്ത്രം ധരിക്കുക.
വ്യാഴ മന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലുന്നതും ഫലപ്രദമാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)