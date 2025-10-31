Powerful Rajajoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവംബറിൽ 4 കിടിലം രാജയോഗം; ഇതിലൂടെ ചിലർക്ക് സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം പുരോഗതിയും!

November 2025 Planetray Transit Horoscope: ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ പോലെ നവംബർ മാസത്തിലും ശുഭ ഗ്രഹ സംയോജനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്.
Powerful Rajayogas: മാളവ്യ രാജയോഗം ഉൾപ്പെടെ നാല് രാജയോഗങ്ങൾ നവംബർ മാസത്തിൽ ഒരേസമയം രൂപം കൊള്ളും, ഇത് ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും...
മാളവ്യ രാജയോഗം ഉൾപ്പെടെ നാല് രാജയോഗങ്ങൾ നവംബർ മാസത്തിൽ ഒരേസമയം രൂപം കൊള്ളും, ഇത് ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും...
ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് മാളവ്യ രാജയോഗം ഉൾപ്പെടെ നാല് രാജയോഗങ്ങൾ നവംബർ മാസത്തിൽ ഒരേസമയം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ചൊവ്വ സ്വന്തം രാശിയായ വൃശ്ചികത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് രുചക് രാജയോഗം, ഹംസ രാജയോഗം, മാളവ്യ രാജയോഗം, ആദിത്യ മംഗള രാജയോഗം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഒപ്പം ഇവർക്ക് വരുമാന വർദ്ധനവിനും തൊഴിൽ വളർച്ചയ്ക്കും സാധ്യത. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
തുലാം (Libra): നവംബറിൽ ഹംസ, മാളവ്യം, രുചക്, ആദിത്യ മംഗള രാജയോഗം എന്നിവ ഒരേസമയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വരാൻ സാധ്യത, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും ,വീട്ടിൽ ശുഭകരമായ സംഭവങ്ങളോ അവസരങ്ങളോ ഉണ്ടാകാം. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ലാഭം നൽകിയേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): നവംബറിൽ ഹംസ, മാളവ്യ, രുചക്, ആദിത്യ മംഗള രാജയോഗം ഒരേസമയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, ഒരു പുതിയ വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങാം, ഇടയ്ക്കിടെ പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കും.
മകരം (Scorpio): നവംബറിൽ ഹംസ, മാളവ്യ, രുചക്, ആദിത്യ മംഗള രാജയോഗം ഒരേസമയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവർക്കും ഭാഗ്യകരമായേക്കാം. ഭാഗ്യം അവരെ അനുകൂലിക്കും. സ്ഥാനമാനങ്ങളും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കും. വരുമാനം ഉയരും, പുതിയ സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കപ്പെടും. ബിസിനസുകൾ വികസിക്കാം. ബിസിനസുകൾക്ക് പുതിയ ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സ്ഥാനക്കയറ്റ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും.
മാളവ്യ രാജയോഗം ശുക്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ജാതകത്തിൽ ശുക്രൻ ലഗ്നത്തിൽ നിന്നോ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നോ കേന്ദ്ര ഗൃഹങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, അതായത് ശുക്രൻ ലഗ്നത്തിൽ നിന്നോ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നോ 1, 4, 7, അല്ലെങ്കിൽ 10-ാം ഭാവങ്ങളിൽ, ഇടവ, തുലാം, മീനം എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും അപ്പോൾ ജാതകത്തിൽ ഈ യോഗം ഉണ്ടാകും. ഇതിൽ സൂര്യനോ വ്യാഴമോ ശുക്രനെ വീക്ഷിച്ചാൽ, ഈ രാജ്യയോഗത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കുറയും കാരണം സൂര്യനും വ്യാഴവും ശുക്രന് എതിരാണ്.
വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഹംസ രാജയോഗത്തെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഒരു ജാതകത്തിൽ വ്യാഴം ലഗ്നത്തിലായിരിക്കുകയും ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെയോ ഏഴാമത്തെയോ പത്താമത്തെയോ ഭാവങ്ങളിൽ കർക്കടകം, ധനു, മീനം എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ഹംസ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. വ്യാഴം ഒരു കേന്ദ്ര ഭാവത്തിൽ, മൂല ത്രികോണത്തിൽ സ്വന്തം രാശിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂല രാശിയിൽ അതിന്റെ ഉയർന്ന രാശിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഹംസ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ രാജയോഗം വ്യക്തിക്ക് വിജയം, സന്തോഷം, സമൃദ്ധി, ബഹുമാനം എന്നിവ നൽകും.
വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ചൊവ്വയാണ് രുചക് പഞ്ചമഹാപുരുഷയോഗം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ചൊവ്വ ജാതകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാവത്തിൽ, മകരം, മേടം, വൃശ്ചികം എന്നീ രാശിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ രുചക് രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ രാജയോഗം ധൈര്യം, സമ്പത്ത്, പ്രശസ്തി എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വ്യക്തി ശക്തനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ജാതകത്തിൽ ഈ രാജയോഗം ഉള്ള വ്യക്തി ഒരു രാജാവിനെപ്പോലെ ജീവിതം നയിക്കുകയും എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Mars Venus Conjunction: ചൊവ്വ-ശുക്ര സംഗമത്തിലൂടെ സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങളും; നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഇവർ!