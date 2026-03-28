Mangal Gochar 2026: ബുധന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ സംക്രമണം; ഈ രാശിക്കാർ പണം സമ്പാദിക്കും, ഇനി നല്ലകാലം..!

Mars Nakshatra Transit: ജ്യോതിഷത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ ചലനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇത് പല രാശികളിലും ഗുണകരമായും ദോഷകരമായും ബാധിക്കും.
ധൈര്യത്തെയും ഊർജ്ജത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ. ഏപ്രിൽ 24ന് പുലർച്ചെ 2.30ന് ചൊവ്വ ബുധന്റെ നക്ഷത്രമായ രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഈ നക്ഷത്ര മാറ്റം വിവിധ രാശികളിൽ പോസിറ്റീവ് സ്വാധീനം ചെലുത്തും.
രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ ചൊവ്വ സംക്രമിക്കുന്നതോടെ ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം...
മേടം: മേടം രാശിക്കാർക്ക് ദീർഘകാലമായുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. ഇത് ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കും. ഇതോടെ വരുമാനം വർധിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
മിഥുനം: ചൊവ്വയുടെ നക്ഷത്ര മാറ്റം മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതി സൃഷ്ടിക്കും. ജോലിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സമയമാണ്. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സും ബഹുമാനവും വർധിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും.
ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പ്രശംസിക്കപ്പെടും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം: വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കടങ്ങൾ വീട്ടും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾ അവസാനിക്കും. ബിസിനസിൽ വിജയമുണ്ടാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
