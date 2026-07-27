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Navpancham Drishti yoga: സൂര്യ-ശനി നവപഞ്ചമ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും പുരോഗതിയും!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 27, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:36 PM IST

Navapanchama Yoga: വേദ ജ്യോതിഷപ്രകാരം സൂര്യ-ശനി നവപഞ്ചമയോഗം ഒരു സ്പെഷ്യൽ യോഗമാണ്.  ഇത് കർമ്മത്തെയും ആത്മവിശ്വാസത്തെയും സന്തുലിതമാക്കുന്നു. 

Surya Shani Gochar: കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ, പുതിയ അംഗീകാരം, സാമ്പത്തിക ശക്തി എന്നിവ നേടാൻ ഈ യോഗം സഹായിക്കും.

Navapnchama Yogam1/7

പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് 2026 ആഗസ്റ്റ് 7 ന് സൂര്യനും ശനിക്കും ഇടയിൽ നവപഞ്ചമദൃഷ്ടി യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. സാധാരണ സൂര്യനെയും ശനിയെയും എതിർ ഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ്  കണക്കാക്കുന്നത്. 

Surya Shani Gochar2/7

കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കൊയ്യുന്നതിനും പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനും സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ നേടുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ സംയോജനം നല്ലതാണ്. ഈ കാലയളവിൽ നിരവധി ആളുകൾക്ക് പുതിയ അംഗീകാരം, പദവി, അധിക വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

 

What is Navapanchama Yogam3/7

എന്താണ് നവപഞ്ചമദൃഷ്ടി?

ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹ സംയോജനങ്ങൾ, ദൃഷ്ടി, സംക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അത്തരമൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നവപഞ്ചമദൃഷ്ടി യോഗം. പരസ്പരം ആപേക്ഷികമായി അഞ്ചാമത്തെയും ഒമ്പതാമത്തെയും ഭാവങ്ങളിൽ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ശുഭകരമായ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇത് അറിവ്, ഭാഗ്യം, പ്രവൃത്തി, പുരോഗതി, പോസിറ്റീവ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്നു.

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ഈ ഗ്രഹനില 12 രാശിക്കാരെയും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിലും ഈ സമയം നാല് രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശുഭകരവും ഗുണകരവുമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ആ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

 

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ചിങ്ങം (Leo):  സൂര്യൻ ചിങ്ങത്തിന്റെ അധിപനാണ്, അതിനാൽ ഈ നവപഞ്ചമദൃഷ്ടിയുടെ ഗുണപരമായ ഫലങ്ങൾ ഈ രാശിയിൽ കൂടുതൽ പ്രകടമാകും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾക്ക് ആക്കം കൂടും, ആത്മവിശ്വാസം ശക്തമാകും. ജോലിക്കാർക്ക് മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തിനോ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകളും കാര്യക്ഷമതയും ജോലിയിൽ നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തനാക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾക്കും ഈ സമയം ഗുണകരമാകും. 

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തുലാം (Libra):  ഇവർക്കും സൂര്യന്റെയും ശനിയുടെയും നവപഞ്ചമ ഭാവം പുതിയ തുടക്കങ്ങളും മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും കൊണ്ടുവരും. ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും, തൊഴിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലി മാറ്റം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. മാർക്കറ്റിംഗ്, മീഡിയ, ആശയവിനിമയം, വിൽപ്പന, സൃഷ്ടിപരമായ മേഖല എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യത, പുതിയ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുമ്പത്തേക്കാൾ ശക്തമാകും. തടസ്സപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും, ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും

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മകരം (Capricorn):  ഇവർക്ക് ഈ യോഗം പ്രത്യേക ഫലങ്ങൾ നൽകും. ദീർഘകാല കഠിനാധ്വാനം ഇപ്പോൾ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നൈതികതയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ ആകർഷിക്കും. ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം, പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ലഭിക്കും. സർക്കാർ ജോലിയും നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയ വിപുലീകരണ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. ഒരു പ്രധാന കമ്പനിയുമായോ സ്വാധീനമുള്ള ക്ലയന്റുമായോ ഉള്ള കരാർ സാധ്യത, പഴയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ലാഭം നേടിത്തരും, വരുമാനം ക്രമാനുഗതമായി മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം വർദ്ധിക്കും. മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഗുണം ചെയ്യും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Navapanchama Yoga
Surya Shani Yuti
Surya Gochar
Shani Gochar
Astrology
lucky zodiacs

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