Shatank Yoga: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനി-ബുധ സംയോഗത്താൽ ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ!

Shatanka Yoga 2025: ജ്യോതിഷത്തിൽ ശനിയെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നു. ഏറ്റവും പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശനി.
തൽഫലമായി അതിന്റെ സ്വാധീനം 12 രാശികളിലും നീണ്ടുനിൽക്കും. ശനി നിലവിൽ മീന രാശിയിൽ നേർരേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
2027 ജൂൺ വരെ ശനി ഈ രാശിയിൽ തുടരും. കൂടാതെ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഗ്രഹവുമായോ സംയോജനം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തുടരും.
ഡിസംബർ 23 ന് ശനി ബുധനുമായി സംയോജിച്ച് ഷടാങ്ക യോഗം സൃഷ്ടിച്ചു. ധനു രാശിയിൽ ബുധനുമായുള്ള ശനിയുടെ ഷടാങ്ക യോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...
ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ശനിയും ബുധനും ഡിസംബർ 23 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:17 ന് 100 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും, ഇത് ഒരു ഷടാങ്ക യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെന്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ 100° കോമ്പിനേഷൻ എന്നു പറയുന്നു.
ധനു (Sagittarius): ഇവർക്ക് ഷടാങ്കയോഗം വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും, ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക്രമേണ ലഘൂകരിക്കാനും കഴിയും. പല ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റും. ബുധൻ ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലും ശനി നാലാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇവർക്ക് ബുധൻ-ശനി ഷടാങ്ക യോഗം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിക്കാരുടെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വികസനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. കരിയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം വിലമതിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക നില വേഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതവും നല്ലതായിരിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശനി-ബുധൻ സംയോഗം പല തരത്തിൽ നിർണായകമാകും. ബുധൻ ഈ രാശിയുടെ നാലാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത, തൊഴിൽ നേട്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യത, ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായേക്കാവുന്ന ജോലിക്കായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
