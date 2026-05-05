Sookshmasidhhi Yoga 2026: സൂക്ഷ്മസിദ്ധി യോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇനി ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം

Sookshmasidhhi Yoga 2026: സൂക്ഷ്മസിദ്ധി യോഗം ചില രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഗുണകരവും മറ്റ് ചിലര്‍ക്ക് ഇത് വിപരീത ഫലവുമാണ് നല്‍കുക

 
ബുധന്റേയും വ്യാഴത്തിന്റെയും സംയോജനം വഴി രൂപപ്പെടുന്ന യോഗമാണ് സൂക്ഷ്മസിദ്ധി യോഗം. ഈ യോഗത്തിലൂടെ ഭാഗ്യങ്ങള്‍ കൈവരുന്ന രാശിക്കാര്‍ ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം  

വൃശ്ചികം: മുന്‍കാല നിക്ഷേപങ്ങള്‍ വഴി നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ലൊരു തുക ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസത്തിലൂടെ ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‍ ഭംഗിയായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകും. ജീവിതത്തില്‍ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ജോലിയില്‍ പുതിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളും നിങ്ങലെ തേടിയെത്തും.  

ചിങ്ങം രാശി: സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങള്‍ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാന്‍ ഇടയാകും. വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകും. സ്വര്‍ണ്ണവും പണവും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ ലഭിക്കാനിടയാകും. ബിസിനസ്സിലും ലാഭമുള്ള കുതിപ്പ് ഉണ്ടാകും.  

ധനു രാശി: ധനുരാശിയില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്ക് ശുബകരമായ കാലമാണിത്. ജോലിയില്‍ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും. ശമ്പള വര്‍ദ്ധനവും ലഭിക്കാനിടയാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികള്‍ എല്ലാം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാകകാനാകും.  

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

