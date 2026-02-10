Surya Budh Yuti: 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബുധാദിത്യ യോഗം; മേടം, ധനു, മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ചാകര!

Budhaditya Rajayoga: വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് സൂര്യന്റെയും ബുധന്റെയും സംയോഗം ബുധാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ മൂന്ന് രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വിജയം കൈവരിക്കും...
Budhaditya Rajayoga In Kumbh: ജ്യോതിഷത്തിൽ സൂര്യനെ ആത്മവിശ്വാസം, പിതൃത്വം, സർക്കാർ തൊഴിൽ, ഭരണം, ബഹുമാനം, അന്തസ്സ് എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
അതേസമയം ബുധൻ ബിസിനസ്സ്, സംസാരം, യുക്തി, ഓഹരി വിപണി, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എന്നിവയുടെ ഘടകമാണ്.
അതിനാൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും ഒരു സംയോജനം രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോഴെല്ലാം ഈ മേഖലകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാധിക്കും. ബുധൻ നിലവിൽ കുംഭ രാശിയിലാണ്.
ഫെബ്രുവരി 13 ന് സൂര്യൻ കുംഭരാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും ഇത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിനാൽ ഈ സംയോജനം എല്ലാ രാശികളിലുമുള്ള ആളുകളെ ബാധിക്കും.
ഈ സമയത്ത് അവരുടെ കരിയറിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി അനുഭവിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്ന് രാശികളുണ്ട്.
ഈ രാശികൾക്ക് ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഉയർച്ച അനുഭവപ്പെടാം. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...
മേടം (Aries): ബുധാദിത്യ രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമാകും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് സാധ്യത, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും, കിട്ടാനുള്ള പണം തിരികെ ലഭിക്കും. ബിസിനസിൽ ഗണ്യമായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കും, നിക്ഷേപങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇവർക്കും ബുദ്ധാദിത്യ രാജയോഗം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമണ ജാതകത്തിൽ ഭാഗ്യ ഗൃഹത്തിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തും വിദേശത്തും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് മത്സരബുദ്ധിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും.
മകരം (Capricorn): ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ സമ്പത്ത്, സംസാര മേഖലകളിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. കൂടാതെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ നല്ലതായിരിക്കും. മാനസിക സന്തുലിതാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകുക, സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് തടസ്സപ്പെട്ട പണം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കാനും കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
