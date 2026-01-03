English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gajakesari Rajayoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ

Guru Chandra Yuti: 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും മിഥുന രാശിയിൽ സംയോഗിക്കും. അതിലൂടെ ശക്തമായ ഗജകേസരി യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ പുതിയ വർഷം മിഥുനം, തുലാം, കുംഭം എന്നിവർക്ക് രാജകീയ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. 
വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ ദേവഗുരു വ്യാഴത്തെ സന്തോഷം, ഭാഗ്യം, സമ്പത്ത് എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വ്യാഴം ഒരു രാശിയിൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം തുടരുകയും മുഴുവൻ രാശിചക്രവും പൂർത്തിയാക്കാൻ 12 വർഷമെടുക്കുകയും ചെയ്യും.

ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച് 2026 ലെ പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വ്യാഴം മിഥുന രാശിയിലായിരിക്കും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹവുമായി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമായി ഒരു സംയോജനം ഉണ്ടാക്കും.

അതുവഴി ശുഭ-അശുഭകരമായ യോഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംഗമം മൂലമാണ് ശക്തമായ ഗജകേസരി രാജയോഗം രൂപപ്പെടും.

അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചന്ദ്രരാശിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിശകലനം നടത്തുന്നത്. 2026 പുതുവർഷത്തിൽ ഗജകേസരി രാജയോഗം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം...  

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ചന്ദ്രൻ 2026 ജനുവരി 2 ന് രാവിലെ 9:25 ന് വൃശ്ചിക രാശിയിൽ നിന്നും മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ച് 2026 ജനുവരി 4 ന് രാവിലെ 9:42 വരെ അവിടെ തുടരും.

ചന്ദ്രൻ മിഥുന രാശിയിൽ ഇതിനകം സന്നിഹിതനായ വ്യാഴവുമായി സംയോജിക്കുമ്പോഴാണ്‌ ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. 

വേദങ്ങളിൽ ഈ രാജയോഗം വളരെ ശക്തമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ സ്വാധീനം വ്യക്തിക്ക് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും. ഇത് സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു 'രാജകീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കും.  

മിഥുനം (Gemini): ഗജകേസരി രാജയോഗം ഇവർക്ക് സന്തോഷവും സമ്പത്തും നൽകും. ഈ രാശിയുടെ ജാതകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോജനം ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ യോഗം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യും. ജോലി, ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിൽ മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.  ഈ സമയം വിവാഹത്തിന് ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും.

തുലാം (Libra): ഗജകേസരി രാജയോഗം ഇവർക്ക് നല്ല  നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ യോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം അനുകൂലമായി രിക്കും. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും, മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി ലഭിക്കും, ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ തുടക്കം ഉണ്ടാകും. വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ കഴിയും, പുതിയ ജോലിയോ ബിസിനസോ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം പ്രത്യേകിച്ചും അനുകൂലമായിരിക്കും. 

കുംഭം (Aquarius): പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കും. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ഈ രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വേഗത്തിൽ മെച്ചപ്പെടും. ദീർഘകാല പാഴാക്കൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും സമ്പാദ്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. പുതിയതും സുസ്ഥിരവുമായ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഓൺലൈൻ വ്യാപാരത്തിലൂടെ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ കഴിയും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

