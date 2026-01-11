Mangaladitya Rajayoga: ചൊവ്വ-സൂര്യ മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

Sun Mangal Conjunction: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് മകര രാശിയിൽ ചൊവ്വയുടെയും സൂര്യന്റെയും സംയോഗം നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
Surya Mangal Conjunction In Makar: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ രാശികൾ കൃത്യ സമയത്ത് മാറ്റുന്നു, ഇത് ശുഭകരമായ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കും.
ജനുവരി 16 ന് ചൊവ്വയും സൂര്യനും സംയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ചില രാശികൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
അതിലൂടെ ബഹുമാനവും അന്തസ്സും കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സമ്പത്തും സ്വത്തും നേടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
മകരം (Capricorn): ആദിത്യ മംഗള രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ആദ്യ ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും, ജോലി നൈതികത വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കും, വിവാഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് അതിശയകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അനുഭവിക്കാൻ യോഗമുണ്ടാകും, അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ ലഭിക്കാം
മീനം (Pisces): ആദിത്യ മംഗള രാജയോഗം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിലെ വരുമാന ലാഭ ഭാവങ്ങളിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാനും കഴിയും.
മേടം (Aries): ആദിത്യ മംഗള രാജയോഗം ഇവരുടെ കരിയറിനും ബിസിനസിനും ശുഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിലെ കർമ്മ ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും ഗണ്യമായ പുരോഗതി, തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ ശമ്പള വർദ്ധനവിനോ ഉള്ള സമയമാണിത്. ബിസിനസുകാർക്ക് ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!