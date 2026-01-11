English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Mangaladitya Rajayoga: ചൊവ്വ-സൂര്യ മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

Mangaladitya Rajayoga: ചൊവ്വ-സൂര്യ മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

Sun Mangal Conjunction: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് മകര രാശിയിൽ ചൊവ്വയുടെയും സൂര്യന്റെയും സംയോഗം നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
1 /6

Surya Mangal Conjunction In Makar: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ രാശികൾ കൃത്യ സമയത്ത് മാറ്റുന്നു, ഇത് ശുഭകരമായ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കും. 

2 /6

ജനുവരി 16 ന് ചൊവ്വയും സൂര്യനും സംയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ചില രാശികൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.

3 /6

അതിലൂടെ ബഹുമാനവും അന്തസ്സും കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സമ്പത്തും സ്വത്തും നേടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...  

4 /6

മകരം (Capricorn): ആദിത്യ മംഗള രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ആദ്യ ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും, ജോലി നൈതികത വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കും, വിവാഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് അതിശയകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അനുഭവിക്കാൻ യോഗമുണ്ടാകും, അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ ലഭിക്കാം

5 /6

മീനം (Pisces): ആദിത്യ മംഗള രാജയോഗം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിലെ വരുമാന ലാഭ ഭാവങ്ങളിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാനും കഴിയും.

6 /6

മേടം (Aries):  ആദിത്യ മംഗള രാജയോഗം ഇവരുടെ കരിയറിനും ബിസിനസിനും ശുഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിലെ കർമ്മ ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും ഗണ്യമായ പുരോഗതി, തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ ശമ്പള വർദ്ധനവിനോ ഉള്ള സമയമാണിത്. ബിസിനസുകാർക്ക് ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Surya Mangal Yuti Mangaladitya Yoga Rajayoga Astrology Surya Gochar Mangal Gochar 2023

Next Gallery

Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola