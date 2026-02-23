English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Powerful Rajayoga On Holi: ഹോളിക്ക് മാളവ്യ ഉൾപ്പെടെ 5 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും ലഭിക്കും വൻ പുരോഗതി

Powerful Rajayoga On Holi: ഹോളിക്ക് മാളവ്യ ഉൾപ്പെടെ 5 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും ലഭിക്കും വൻ പുരോഗതി

Holi Lucky Zodiacs: ഹോളിയിൽ അത്യപൂർവ്വമായ 5 രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ് അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര ആയിരിക്കും.
Holi 2026 Rajayoga Effect n Zodiac Signs: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഉത്സവങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ രാജയോഗം രൂപപ്പെടാറുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും അനുഭവപ്പെടും. ജ്യോതിഷ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഈ വർഷത്തെ ഹോളി വളരെ സവിശേഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

അന്ന് അഞ്ച് ശക്തമായ ശുഭകരമായ സംയോജനങ്ങൾ അതായത് മാളവ്യ രാജയോഗം, ബുധാദിത്യ രാജയോഗം, ശുക്രദിത്യ രാജയോഗം, ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം, ധനശക്തി യോഗം എന്നിവ ഹോളിയിൽ രൂപം കൊള്ളാൻ പോകുന്നു. ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ശുക്രൻ, ബുധൻ, സൂര്യൻ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങൾ ശുഭസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുകയും കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണ ഭാവങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്ത്, സ്ഥാനം, അന്തസ്സ്, അവസരങ്ങൾ എന്നിവ വർദ്ധിക്കും.

ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ 12 രാശികളിലെയും ആളുകളെ ബാധിക്കും. എങ്കിലും ഈ നാല് രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിലും ബിസിനസിലും പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ നൽകും. ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...  

ഇടവം (Taurus): ഈ അഞ്ച് രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഇടവ രാശിയുടെ അധിപനായ ശുക്രൻ ശക്തമായ സ്ഥാനത്താകുമ്പോൾ മാളവ്യ രാജ്യയോഗെയിം സൃഷ്ടിക്കും. ,മധ്യ ഭാവത്തിൽ ശക്തമായ ശുക്രൻ സമ്പത്ത്, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, ആഡംബരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വർദ്ധനവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ തടസ്സപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ഐക്യം വർദ്ധിച്ചേക്കാം.

മിഥുനം (Gemini): ഈ അഞ്ച് രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. ബുധൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ അധിപനായതിനാൽ ബുധാദിത്യ, ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗ എന്നിവയുടെ സ്വാധീനം ഈ രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഫലങ്ങൾ നൽകും. സൂര്യന്റെയും ബുധന്റെയും സംയോജനം കർമ്മത്തെയോ ലാഭ ഭാവങ്ങളെയോ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ബുദ്ധി, ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ, തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകൾ എന്നിവ വർദ്ധിക്കും.

ചിങ്ങം (Leo):  അഞ്ച് രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശി സൂര്യനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുധാദിത്യ, ശുക്രദിത്യ രാജയോഗങ്ങൾ ഈ രാശിക്കാരുടെ അന്തസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. സൂര്യൻ കേന്ദ്രത്തിലോ പത്താം ഭാവത്തിലോ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമ്പോൾ പദവി, അന്തസ്സ്, നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ എന്നിവ വർദ്ധിക്കുന്നു. സർക്കാർ, ഭരണ, മാനേജ്മെന്റ് മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.

തുലാം (LIbra):  അഞ്ച് രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും നല്ല സമയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ശുക്രൻ തുലാം രാശിയുടെ അധിപനായതിനാൽ മാളവ്യ, ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗങ്ങളുടെ ഇരട്ട ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. കേന്ദ്രത്തിൽ ശുക്രൻ ശക്തനാകുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത, സൗന്ദര്യം, കല, ആഡംബരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം മധുരമുള്ളതായിത്തീരുകയും ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ സന്തുലിതമാവുകയും ചെയ്തേക്കാം. സമ്പത്തിലും ലാഭത്തിലും ശുഭകരമായ സ്വാധീനം വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

