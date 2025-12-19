English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Panchagrahi Yoga: ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയിൽ പവർഫുൾ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും പുത്തൻ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും

Panchagrahi Yoga: ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയിൽ പവർഫുൾ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും പുത്തൻ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും

Surya Chandra Shukra Mangal Budh Yuti: 2026 ലെ ആദ്യ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം ജനുവരി 18 ന് മകരം രാശിയിൽ രൂപം കൊള്ളും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും.
1 /7

Panchgrahi Yog 2026 Predictions:  ജ്യോതിഷ പ്രകാരം 2026 ൽ നിരവധി ഗ്രഹങ്ങൾ സംക്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ ത്രിഗ്രഹി, പഞ്ചഗ്രഹി യോഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

2 /7

ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തും. 2026 ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടും

3 /7

ഇത് സൂര്യൻ, ശുക്രൻ, ചൊവ്വ, ചന്ദ്രൻ, ബുധൻ എന്നിവയാലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.

4 /7

ചിലർക്ക് പുതിയ ജോലിയും വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ലഭിച്ചേക്കാം. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...   

5 /7

മകരം (Capricorn): പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് ശരിക്കും ഗുണകരമാകും. നിങ്ങളുടെ ലഗ്ന ഗൃഹത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന്റെ പുതിയ ഉറവിടങ്ങൾ തുറക്കും. ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യം വർദ്ധിക്കും കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. 

6 /7

മേടം (Aries): ഈ രാശിക്കാർക്കും പഞ്ചഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിലെ കർമ്മ ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലോ ബിസിനസ്സിലോ പുരോഗതി, തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താം, തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചേക്കാം, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നുവരും, ഈ സമയത്ത് കുടുംബ സ്വത്തിൽ നിന്നോ അനന്തരാവകാശത്തിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാം, ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും, കൂടാതെ സാഹസങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വിജയം കൈവരിക്കും.

7 /7

ഇടവം (Taurus): ഈ രാശിക്കാർക്കും പഞ്ചഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഗുണകരമായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ ഭാഗ്യ ഗൃഹത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മതപരമോ ശുഭകരമോ ആയ ചില പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനും കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്റെയോ ശമ്പള വർദ്ധനവിന്റെയോ സൂചനകൾ ഉണ്ടാകാം, കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരവും പിന്തുണ നൽകുന്നതുമായിരിക്കും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Panchagrahi Yoga surya chandra shukra mangal budh Yuti Panchagrahi Yoga In Makaram Astrology lucky zodiacs

Next Gallery

Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!

You May Like

Sponsored by Taboola