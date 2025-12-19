Panchagrahi Yoga: ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയിൽ പവർഫുൾ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും പുത്തൻ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും

Surya Chandra Shukra Mangal Budh Yuti: 2026 ലെ ആദ്യ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം ജനുവരി 18 ന് മകരം രാശിയിൽ രൂപം കൊള്ളും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും.
Panchgrahi Yog 2026 Predictions: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം 2026 ൽ നിരവധി ഗ്രഹങ്ങൾ സംക്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ ത്രിഗ്രഹി, പഞ്ചഗ്രഹി യോഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തും. 2026 ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടും
ഇത് സൂര്യൻ, ശുക്രൻ, ചൊവ്വ, ചന്ദ്രൻ, ബുധൻ എന്നിവയാലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
ചിലർക്ക് പുതിയ ജോലിയും വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ലഭിച്ചേക്കാം. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
മകരം (Capricorn): പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് ശരിക്കും ഗുണകരമാകും. നിങ്ങളുടെ ലഗ്ന ഗൃഹത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന്റെ പുതിയ ഉറവിടങ്ങൾ തുറക്കും. ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യം വർദ്ധിക്കും കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും.
മേടം (Aries): ഈ രാശിക്കാർക്കും പഞ്ചഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിലെ കർമ്മ ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലോ ബിസിനസ്സിലോ പുരോഗതി, തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താം, തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചേക്കാം, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നുവരും, ഈ സമയത്ത് കുടുംബ സ്വത്തിൽ നിന്നോ അനന്തരാവകാശത്തിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാം, ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും, കൂടാതെ സാഹസങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വിജയം കൈവരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഈ രാശിക്കാർക്കും പഞ്ചഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഗുണകരമായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ ഭാഗ്യ ഗൃഹത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മതപരമോ ശുഭകരമോ ആയ ചില പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനും കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്റെയോ ശമ്പള വർദ്ധനവിന്റെയോ സൂചനകൾ ഉണ്ടാകാം, കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരവും പിന്തുണ നൽകുന്നതുമായിരിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)