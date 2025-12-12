English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Shatanka Yoga: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറ്റി മറിക്കും!

Shatanka Yoga: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറ്റി മറിക്കും!

Shani Shukra Gochar: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ശനിയും ശുക്രനും 100 ഡിഗ്രി കോണിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ ഷടാങ്ക യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും വിശേഷ നേട്ടങ്ങൾ.  
1 /8

ശനി ഒരു രാശിയിൽ വളരെക്കാലം തുടരുകയും ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഓരോ വ്യക്തിയും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഏഴര ശനിയും കണ്ടക ശനിയും അനുഭവിക്കും.   

2 /8

ശനിയെ കർമ്മം, നീതി, കഠിനാധ്വാനം, അച്ചടക്കം, ക്ഷമ എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. തൽഫലമായി ശനിയുടെ സ്ഥാനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 12 രാശികളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

3 /8

2027 ജൂൺ വരെ ശനി മീന രാശിയിൽ തുടരും. ഈ കാലയളവിൽ ഇത് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഗ്രഹവുമായി സംയോജിക്കും അതിലൂടെ ശുഭ-അശുഭ സംയോജനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അതുപോലെ ശനി വൃശ്ചിക രാശിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശുക്രനുമായി സംയോജിച്ച് ഷടാങ്ക യോഗം രൂപപ്പെടും.  

4 /8

ശനി-ശുക്ര ഷടാങ്ക യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഈ രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.  സൂര്യ-ശനി ശതകയോഗം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന് നോക്കാം...  

5 /8

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഡിസംബർ 13 ന് രാവിലെ 6:41 ന് ശനിയും ശുക്രനും പരസ്പരം 100 ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുകയും അതിലൂടെ ഷടാങ്ക യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

6 /8

ചിങ്ങം (Leo): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ശുക്ര-ശനി ഷടാങ്ക യോഗം വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ നാലാം ഭാവത്തിലെ ശുക്രൻ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ നൽകും, അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാനും കഴിയും. കഠിനാധ്വാനം ഫലം കണ്ടേക്കാം. കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

7 /8

കന്നി (Virgo): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഷടാങ്ക യോഗം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഇവർ പല ശ്രമങ്ങളിലും വിജയം നേടും, താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആത്മീയതയോട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ് നന്നായി നടക്കും, ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം നേടാൻ കഴിയും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കപ്പെടാം, ഇണയുമായി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സംഭാഷണം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

8 /8

മകരം (Capricorn): ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശുക്ര-ശനി ഷടാങ്ക യോഗം പല തരത്തിൽ പ്രധാനമാകും. ഈ രാശിക്കാരുടെ പല ദീർഘകാല ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും, വ്യക്തിപരമായ വികസനത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് നിരവധി സാധ്യത,  നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിനും ഗണ്യമായ ലാഭം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും പരിശ്രമവും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കാൻ സഹായിക്കും. പ്രണയ ജീവിതം നല്ലതായിരിക്കും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Shatank yoga Shani Shukra Gochar Saturn Venus Conjunction Rajayoga Astrology lucky zodiacs

Next Gallery

Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് നിരക്കിലെത്തി സ്വർണ്ണവില; പവന് ഇന്ന് 97,000 കടന്നു

You May Like

Sponsored by Taboola