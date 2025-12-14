English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Surya Gochar 2026: പുതുവർഷത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഈ രാശിക്കാർക്ക്; ഇട്ടുമൂടാൻ സമ്പത്ത്!

Surya Gochar 2026: പുതുവർഷത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഈ രാശിക്കാർക്ക്; ഇട്ടുമൂടാൻ സമ്പത്ത്!

New Year Horoscope 2026: സൂര്യൻറെ സഞ്ചാരപാതയിൽ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങളാണ് ജനുവരി മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്.
  • Dec 14, 2025, 03:42 PM IST
ജനുവരി 11ന് സൂര്യൻ പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്രട്ടാതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. ജനുവരി 14ന് ധനു രാശിയിൽ നിന്ന് മകരം രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ഇതാണ് മകരസംക്രാന്തി.

മേടം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽരംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലും അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം.

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാകും. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയും.

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി വലിയ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമാകും. ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. ജീവിതത്തിൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

