Guru Gochar 2026: 2026 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വ്യാഴം ഒരു അടിപൊളി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും.
ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴം എല്ലാ വർഷവും രാശി മാറ്റുന്നു.
വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ഈ മാറ്റത്തിന്റെ സ്വാധീനം 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു.
പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴം ബുധന്റെ രാശിയായ മിഥുനത്തിൽ ആയിരിക്കും. 2026 മാർച്ച് വരെ വ്യാഴം പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ തുടരും.
മിഥുനത്തിൽ വ്യാഴം ശക്തമായ ഒരു വിപരീത രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ഈ മൂന്ന് രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...
വിപരീത രാജയോഗം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്? ജ്യോതിഷ പ്രകാരം 6, 8, 12 എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ അധിപ ഗ്രഹങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ത്രിത്വ ഭാവങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയോ സ്ഥാനം മാറുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വിപരീത രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്.
മകരം (Capricorn): ഈ രാശിയിൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിന്റെ അധിപനായ വ്യാഴം ആറാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയും അതിലൂടെ വിപരീത രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഇത് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുത്തും. ജീവിതത്തിലെ ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകും. ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): രണ്ടാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ഭാവങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഈ രാശിയിലെ വ്യാഴം എട്ടാമത്തെ ഭാവത്തിൽ തങ്ങും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാം. ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. മാനസിക സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.
കർക്കടകം (Cancer): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വ്യാഴത്തിന്റെ വിപരീത രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ രാശിക്കാരുടെ ജാതകത്തിൽ ആറ്, ഒമ്പത് ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനായ വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വിപരീത രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കാനും സാധ്യത, വിദേശ യാത്ര, കോടതി കേസുകളിൽ വലിയ വിജയം, ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം, തൊഴിൽപരമായി വിജയം, സ്ഥാനക്കയറ്റവും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
