Trigrahi Yog 2026: മെയ് മാസത്തിൽ ഗ്രങ്ങളുടെ സംയോഗം നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. മേടം മാസത്തിൽ ചൊവ്വ, സൂര്യൻ, ബുധൻ എന്നിവയുടെ സംയോഗമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു രാശിയിൽ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്.
മെയ് 11 ന്, സൂര്യനും ബുധനും ചൊവ്വയും മേടം രാശിയിൽ ഒരുമിച്ചു ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം മംഗളാദിത്യ രാജയോഗവും ബുധാദിത്യ രാജയോഗവും രൂപപ്പെടുന്നു. ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് ഈ രാജയോഗങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിയിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ മേടം രാശിക്കാർക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. ഏറെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. തൊഴിൽ പുരോഗതിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കും. ജോലിയിൽ വിജയമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകുകയും സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിക്കും കരിയറിനും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത്. പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. വരുമാനത്തിലും ശമ്പളത്തിലും വർധനവുണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. ഇത് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. ഇത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.