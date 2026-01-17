English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Mangal Shukra Yuti: ഭാഗ്യദേവത കനിയും, സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും തേടിയെത്തും; ശുക്ര-ചൊവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഇനി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നാളുകൾ!

Mangal Shukra Yuti: ഭാഗ്യദേവത കനിയും, സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും തേടിയെത്തും; ശുക്ര-ചൊവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഇനി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നാളുകൾ!

Venus - Mars Conjunction: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാശിമാറ്റം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കരിയറിലും ജീവിതത്തിലും ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്. ഈ മാസം ചൊവ്വയുടെയും ശുക്രന്റെയും സംയോജനം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. 

 

ഈ ചൊവ്വ-ശുക്ര സംയോജനം ചില രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ജീവിതത്തിന്റെ സകല മേഖലകളിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.  

 
1 /5

മകരം രാശിയിലാണ് ചൊവ്വ-ശുക്ര മഹാസം​ഗമം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ജ്യോതിഷപ്രകാരം അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ മാറ്റം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം.   

2 /5

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇനി ശുക്രദശയാണ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭവും തൊഴിൽരം​ഗത്ത് ഉയർച്ചയുമുണ്ടാകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭാഗ്യത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാറും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താനാകും. കരിയറിൽ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥാനക്കയറ്റവും മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും.  

3 /5

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. വീട്, വാഹനം, ഭൂമി എന്നിവ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകും. ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും.  

4 /5

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ശുക്ര-ചൊവ്വ സംഗമം വഴി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഐശ്വര്യം വന്നുചേരും. വരുമാനത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. വാക്ചാതുരി കൊണ്ട് കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവുമുണ്ടാകും.   

5 /5

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Venus Mars Conjunction Astrology ജ്യോതിഷം ശുക്ര-ചൊവ്വ സംയോജനം

Next Gallery

Gold Rate Kerala Today: വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്

You May Like

Sponsored by Taboola