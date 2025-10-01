English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Shani Budh Gochar: ജ്യോതിഷപ്രകാരം 5 ഒക്ടോബറിന് ശനി ബുധനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഷഡാഷ്ടക യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ 3 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കും വിശേഷ നേട്ടങ്ങൾ 
ജ്യോതിഷത്തിൽ ശനിയെ കർമ്മദാതാവായും, ന്യായാധിപനായും, ശിക്ഷകനായുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം പ്രതിഫലിക്കും.

കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരുടെയും നല്ലതും ചീത്തയുമായ പ്രവൃത്തികളെ പരിശോധിക്കും. ശനി ഏകദേശം 30 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു രാശിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് സംക്രമിക്കും.

നിലവിൽ ശനി മീനരാശിയിൽ വക്രഗതിയിലാണ്, 2027 ജൂൺ വരെ അവിടെ തുടരും. ഈ കാലയളവിൽ ശനി വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ചില പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

ഈ പ്രത്യേക സംയോജനങ്ങളിലൊന്ന് ശനിയും ബുധനും തമ്മിൽ നടക്കും. അതിലൂടെ ഷഡാഷ്ടകയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.  ഷഡാഷ്ടകയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.

അത് ചിലർക്ക് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ പുരോഗതിക്കും, ജോലി കണ്ടെത്തുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്തിനും സഹായിക്കും. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർ ആ ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...  

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ശനിയും ബുധനും ഒക്ടോബർ 5 ന് രാവിലെ 6 മണിക്ക് പരസ്പരം 150 ഡിഗ്രിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യും. ഇത് ഷഡാഷ്ടകയോഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കും. ആ സമയത്ത് ബുധൻ തുലാം രാശിയിലായിരിക്കും.

മേടം (Aries):  ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്ടകയോഗം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത്, ഈ രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, കൂടാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ നെഗറ്റീവിറ്റി കുറയും, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാനും അനാവശ്യ ചെലവുകളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം, ഭാവിയിലേക്ക് പണം ലാഭിക്കുന്നതിലും നല്ല സമയം. വിദേശ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം നേടാൻ സാധ്യത, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്വപ്നവും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

കർക്കിടകം (Cancer):  ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.  മുൻപ് തടസ്സങ്ങളും തിരിച്ചടികളും നേരിട്ടിരുന്ന ദീർഘകാല ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗാർഹിക ജീവിതത്തിലെ ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത, മാനസിക സമാധാനം വർദ്ധിക്കും. ഭൂമി, സ്വത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.

മീനം (Pisces):  ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഷഡാഷ്ടക യോഗം വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. ബുധ-ശനി സംയോജനം അവർക്ക് പല മേഖലകളിലും വിജയവും ലാഭവും നൽകും. നിലവിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള ശനി ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഇത് ജാതകന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ജാതകർക്ക് ബിസിനസ്സ്, സാമ്പത്തികം, വ്യക്തിജീവിതം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കാര്യമായ വിജയം നേടാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നവുമായി മല്ലിടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാം, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും ഊർജ്ജസ്വലതയും സന്തോഷവും അനുഭവപ്പെടും, ഇത് നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും മനോവീര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കും.   (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Shani Budh Gochar Shadashtak Yoga Rajayoga Saturn Retrograde Shani Vakri Astrology lucky zodiacs

