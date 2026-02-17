English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...

Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...

Pappadam Thoran Recipe Malayalam: പപ്പടം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമല്ലേ? ആ പപ്പടം കൊണ്ടൊരു തോരൻ ആയാലോ?

 

വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന രുചികരമായ ഒരു വിഭവമാണ് പപ്പടം തോരൻ. ചോറിനൊപ്പം സൈഡ് ഡിഷ് ആയി കഴിക്കാവുന്ന പപ്പടം തോരൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. 

 
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ - പപ്പടം: 6-8 എണ്ണം (കഷണങ്ങളാക്കിയത്), ചിരകിയ തേങ്ങ: 1/2 കപ്പ്‌, പച്ചമുളക്: 2-3 എണ്ണം, ചെറിയ ഉള്ളി: 4-5 എണ്ണം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി: 1/4 ടീസ്പൂൺ, മുളകുപൊടി: 1/2 ടീസ്പൂൺ, കടുക്: 1/2 ടീസ്പൂൺ, കറിവേപ്പില: ഒരു തണ്ട്, വെളിച്ചെണ്ണ: വറുക്കാൻ ആവശ്യമായത്, ഉപ്പ്: ആവശ്യത്തിന്  

ഇനി പപ്പടം തോരൻ തയാറാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.  

ആദ്യം പപ്പടം ചെറിയ കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കണം. ശേഷം ഇവ കൈകൊണ്ട് ചെറുതായി പൊടിച്ചു വെക്കുക. ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞ് പോകരുത്.   

ഇതിന് ശേഷം തേങ്ങ, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അരഞ്ഞ് പോകാൻ പാടില്ല. തോരന് ചതയ്ക്കുന്നത് പോലെ ചതച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും. ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം കടുക് പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും ചേർക്കുക.  

പിന്നീട് തയാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ മിശ്രിതം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് പച്ചച്ചുവ മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റുക. ഈ തേങ്ങ നല്ലത് പോലെ മൂത്തു വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്പടം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഇളക്കിയ ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

