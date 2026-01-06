English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Prawns Biriyani Receipe: ചെമ്മീന്‍ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇത്ര എളുപ്പമോ? ഞൊടിയിടയില്‍ വീട്ടില്‍ തയാറാക്കാം

Prawns Biriyani Receipe: ചെമ്മീന്‍ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇത്ര എളുപ്പമോ? ഞൊടിയിടയില്‍ വീട്ടില്‍ തയാറാക്കാം

Prawns Biriyani Receipe: വിരുന്നുകാര്‍ക്ക് ചൂടോടെ വിളമ്പാം ടേസ്റ്റി പ്രോണ്‍സ് ബിരിയാണി

 

ചെമ്മീന്‍ ബിരിയാണി ഇനി വീട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കാം, റെസിപ്പി നോക്കാം

 
1 /7

ചെമ്മീന്‍ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു കപ്പ് തൈരും ആവശ്യത്തിന് മുളകുപൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേര്‍ത്ത് 15 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക  

2 /7

ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് അരി എടുത്ത് കഴുകി 20 മിനിറ്റ് കുര്‍ത്ത ശേഷം ഊറ്റി മാറ്റിവയ്ക്കുക.   

3 /7

ഇനി മസാല തയാറാക്കാം അതിനായി ആദ്യം ചുവടുകട്ടിയുള്ള പാത്രത്തില്‍ എണ്ണ ചൂടാക്കി സവാളയും വറ്റല്‍മുളകും ചേര്‍ത്ത് വഴറ്റാം. ഇത് ഗോള്‍ഡണ്‍ ബ്രൗണ്‍ നിറമാകുമ്പോള്‍ തക്കാളിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേര്‍ത്തിളക്കാം. 

4 /7

പച്ചമണം മാറി എണ്ണ തെളിഞ്ഞുവരുമ്പോള്‍ ഏലയ്ക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, കറുവപ്പട്ട എന്നിവ അരച്ച് ചേര്‍ത്ത് അല്പനേരം വഴറ്റാം.   

5 /7

ഇതിലേക്ക് കുതിര്‍ത്തി വച്ച അരി ചേര്‍ത്ത് ഒന്ന് വറുത്ത ശേഷം അരി വേകാന്‍ ആവശ്യമായ തിളച്ച വെള്ളം ചേര്‍ക്കാം.   

6 /7

അഞ്ചു മിനിറ്റ് വേവിച്ച ശേഷം മസാല പുരട്ടി വച്ച ചെമ്മീന്‍ ചേര്‍ത്തിളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. തുടര്‍ന്ന് പാത്രം അടച്ച് ഇടത്തരം തീയില്‍ ചേറും ചെമ്മീനും വേകുന്നവരെ പാകം ചെയ്യാം.   

7 /7

ശേഷം ചൂടോടെ വിളമ്പാം നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ടേസ്റ്റി പ്രോണ്‍സ് ബിരിയാണി.  

Prawns Biriyani Food receipe Receipe Prawns biriyani receipe ചെമ്മീന്‍ ബിരിയാണി

