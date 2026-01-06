Prawns Biriyani Receipe: ചെമ്മീന്‍ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇത്ര എളുപ്പമോ? ഞൊടിയിടയില്‍ വീട്ടില്‍ തയാറാക്കാം

Prawns Biriyani Receipe: വിരുന്നുകാര്ക്ക് ചൂടോടെ വിളമ്പാം ടേസ്റ്റി പ്രോണ്സ് ബിരിയാണി
ചെമ്മീന് ബിരിയാണി ഇനി വീട്ടില് ഉണ്ടാക്കാം, റെസിപ്പി നോക്കാം
ചെമ്മീന് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു കപ്പ് തൈരും ആവശ്യത്തിന് മുളകുപൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേര്ത്ത് 15 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക
ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് അരി എടുത്ത് കഴുകി 20 മിനിറ്റ് കുര്ത്ത ശേഷം ഊറ്റി മാറ്റിവയ്ക്കുക.
ഇനി മസാല തയാറാക്കാം അതിനായി ആദ്യം ചുവടുകട്ടിയുള്ള പാത്രത്തില് എണ്ണ ചൂടാക്കി സവാളയും വറ്റല്മുളകും ചേര്ത്ത് വഴറ്റാം. ഇത് ഗോള്ഡണ് ബ്രൗണ് നിറമാകുമ്പോള് തക്കാളിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേര്ത്തിളക്കാം.
പച്ചമണം മാറി എണ്ണ തെളിഞ്ഞുവരുമ്പോള് ഏലയ്ക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, കറുവപ്പട്ട എന്നിവ അരച്ച് ചേര്ത്ത് അല്പനേരം വഴറ്റാം.
ഇതിലേക്ക് കുതിര്ത്തി വച്ച അരി ചേര്ത്ത് ഒന്ന് വറുത്ത ശേഷം അരി വേകാന് ആവശ്യമായ തിളച്ച വെള്ളം ചേര്ക്കാം.
അഞ്ചു മിനിറ്റ് വേവിച്ച ശേഷം മസാല പുരട്ടി വച്ച ചെമ്മീന് ചേര്ത്തിളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. തുടര്ന്ന് പാത്രം അടച്ച് ഇടത്തരം തീയില് ചേറും ചെമ്മീനും വേകുന്നവരെ പാകം ചെയ്യാം.
ശേഷം ചൂടോടെ വിളമ്പാം നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ടേസ്റ്റി പ്രോണ്സ് ബിരിയാണി.
