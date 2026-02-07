English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Peanut Butter Smoothie: അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഒരു ഹെൽത്തി സ്മൂത്തി; എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം 'പീനട്ട് ബട്ടർ സ്മൂത്തി'!

Peanut Butter Smoothie: അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഒരു ഹെൽത്തി സ്മൂത്തി; എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം 'പീനട്ട് ബട്ടർ സ്മൂത്തി'!

Peanut Butter Smoothie Recipe: രുചികരവും ആരോഗ്യപ്രദവുമായ പീനട്ട് ബട്ടർ സ്മൂത്തി എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം...

 

രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പകരമായോ വർക്ക് ഔട്ടിന് ശേഷമോ ഈ സ്മൂത്തി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. 

 
1 /5

പീനട്ട് ബട്ടർ സ്മൂത്തി തയാറാക്കാനുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...  

2 /5

പഴം: 1 എണ്ണം (നന്നായി പഴുത്തത്), പീനട്ട് ബട്ടർ: 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പാൽ: 1 കപ്പ് (തണുപ്പിച്ചത് - പശുവിൻ പാലോ ബദാം പാലോ ഉപയോഗിക്കാം), തേൻ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര: മധുരത്തിന് ആവശ്യമായത് (പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കാം), ഐസ് ക്യൂബ്സ്: ആവശ്യത്തിന് (വേണമെങ്കിൽ മാത്രം), ഓട്സ്: 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ (സ്മൂത്തിക്ക് നല്ല കട്ടി ലഭിക്കാൻ ഇത് ചേർക്കാം)  

3 /5

തയാറാക്കുന്ന വിധം - ആദ്യം പഴം തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുക്കുക. തുടർന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മുറിച്ചുവെച്ച പഴം, പീനട്ട് ബട്ടർ, പാൽ, ഓട്സ്, തേൻ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. തണുപ്പ് വേണ്ടവർ ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടി ചേർത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി അടിക്കുക.   

4 /5

ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത് പകർന്ന് മാറ്റിവയ്ക്കാം. മുകളിൽ അല്പം നിലക്കടലയോ ചിയാ സീഡ്‌സോ വിതറിയാൽ കൂടുതൽ രുചിയുണ്ടാകും.  

5 /5

പ്രോട്ടീനും നാരുകളും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്മൂത്തി ആണിത്. രാവിലെ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് പകരം ഇത് കുടിക്കുന്നത് ദീർഘനേരം വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.   

Peanut Butter Smoothie Healthy Recipes ഹെൽത്തി സ്മൂത്തി പീനട്ട് ബട്ടർ സ്മൂത്തി

Next Gallery

Kerala KR-741 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola