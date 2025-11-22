Veg Curry Recipe: 20 മിനിറ്റിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി: എളുപ്പവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കൂ!

വെജിറ്റബിൾ കറി റെസിപ്പി
രാവിലെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ വെജിറ്റബിൾ കറി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമല്ലേ... എന്നാൽ പലപ്പോഴും വെജിറ്റബിൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസമായതിനാൽ നമ്മൾ അതിന് മുതിരാറില്ല. എന്നാൽ ഇനി വെജിറ്റബിൾ കറി പ്രയാസമില്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി.
തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തുവെച്ച ഗ്രീൻ പീസ്, ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത്, 5 മുളക്, 1 കാരറ്റ് അരിഞ്ഞത്, 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ഒരു കുക്കറിൽ ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് വേവിക്കുക.
ഒരു മിക്സി ജാറിൽ, ചിരകിയ തേങ്ങ, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അൽപം ജീരകം എന്നിവ ചേർത്ത് അരച്ച് മാറ്റി വെക്കുക.
ഒരു ചീന ചട്ടിയിലേക്ക് അൽപം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക, ശേഷം കടുക് പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും, ഇഞ്ചിയും,സവാളയും ചേർത്ത് വഴറ്റുക.
സവാള സ്വർണ്ണ നിറമാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക. നല്ലപോലെ ഇളക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും, അൽപം കുരുമള് പൊടിയും ചേർത്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം.
തക്കാളി വെന്ത ശേഷം, ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങാ അരപ്പ് ചേർക്കാം. ശേഷം നല്ലപോലെ ഇളക്കുക. 5 മിനിറ്റ് ഇള്കകിയ ശേഷം കുക്കറിൽ വെന്ത പച്ചക്കറി ചേർക്കാം. കുക്കറിലെ വെള്ളം ആവശ്യാമുസരണം ചേർക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പും ചേർക്കാം. വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി.
