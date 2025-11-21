English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Oats Upma Recipe: 15 മിനിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കാം: ആരോഗ്യകരമായ ഓട്സ് ഉപ്പുമാവ്

Oats Upma Recipe: 15 മിനിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കാം: ആരോഗ്യകരമായ ഓട്സ് ഉപ്പുമാവ്

ഓട്സ് ഉപ്പുമാവ് റെസിപ്പി

ഓട്സ് ഉപ്പുമാവ് റെസിപ്പി
1 /6

ഒരു  ഫ്രൈയിംഗ് പാനിൽ ½ ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കി, 1 കപ്പ് ഓട്സ് വറുക്കുക. ഓട്സ് നന്നായി പൊരിയുന്നത് വരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഇളക്കി വറുക്കുക. തവിടു നിറമാകുമ്പോൾ മാറ്റി വെക്കാം.  

2 /6

അതേ പാനിൽ 2 ടേബിൾസ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ കടല പരിപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് (ആവശ്യമെങ്കിൽ), 8 മുതൽ 10 വരെ കശുവണ്ടി എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റുക.  

3 /6

ശേഷം,1 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക. സവാള സ്വർണ്ണ നിറമാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക്  ½ ടീസ്പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, അൽപം കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റുക.  

4 /6

ഇതിലേക്ക് 1 കാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, അൽപം ബീൻസ്, ഒരു കാപ്സിക്കം, ഗ്രീൻ പീസ് എന്നിവയും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. (നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറി ചേർക്കാം)  

5 /6

2 മിനിറ്റ് പച്ചക്കറി വഴറ്റിയ ശേഷം 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂടി വെക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക. ഇടക്ക് മൂടി തുറന്ന് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക.   

6 /6

പച്ചക്കറി വെന്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് വറുത്ത ഓട്സ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ഇതിൽ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ അതും ചേർക്കുക. ശേഷം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം.    

Oats Upma Recipe

Next Gallery

Kerala Lottery Result Today 21.11.2025: ഇന്ന് ഒരു കോടി നേടാം; സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola