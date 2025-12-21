Rasam Recipe Malayalam: ഇനി രസം ഉണ്ടാക്കാൻ പൊടി വേണ്ട! വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാം

Master the art of making authentic Kerala Rasam in a traditional Cheena Chatty. A quick, spicy, and healthy South Indian recipe perfect for immunity! | രുചികരവും ആരോഗ്യപ്രദവുമായ നാടൻ രസം എങ്ങനെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് അറിയാം. പനിക്കും ജലദോഷത്തിനും ദഹനത്തിനും ഉത്തമമായ ഈ കുരുമുളക് രസം ബാച്ചിലേഴ്സിനും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കായി ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ!"
ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പമുള്ള പുളി (ഏകദേശം 1 ടേബിൾസ്പൂൺ കുരുവില്ലാതെ നന്നായി പായ്ക്ക് ചെയ്ത പുളി) ½ കപ്പ് ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ 20 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ കുതിർക്കുക.
പിന്നീട് കുതിർത്ത പുളി പിഴിഞ്ഞ്, അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക.
3 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 2 ടീസ്പൂൺ മുഴുവനായും കുരുമുളക്, 6 മുതൽ 7 വരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി (ഇടത്തരം വലിപ്പം) എന്നിവ നന്നായി പൊടിക്കുക.
2 ടേബിൾസ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കി 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ, രണ്ട് നുള്ള് കായം, 2 മുതൽ 3 വരെ ഉണക്ക മുളക്, 10 മുതൽ 12 വരെ കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർക്കുക. മസാലകൾ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
½ കപ്പ് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് തക്കാളി മൃദുവാകുന്നതുവരെ വഴറ്റുക.
അതിനുശേഷം അര ടീ സ്പൂൺ ജീരകം, കുരുമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ½ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർക്കുക.
നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം അരിച്ചെടുത്ത പുളിയുടെ പൾപ്പ് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കുക.തിളപ്പിക്കരുത്, പക്ഷേ പതുക്കെ തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കുക, തുടർന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക.
തീ ഓഫ് ചെയ്ത് 2 മുതൽ 3 ടേബിൾസ്പൂൺ മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക.