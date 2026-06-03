/Rahu Gochar: കുംഭ രാശിയിലെ രാഹു സംക്രമണം: ഇവർക്ക് ആറ് മാസത്തേക്ക് സമ്പത്തിന്റെ പെരുമഴ!

Rahu Gochar In Kumbh Rashi 2026: കുംഭ രാശിയിലെ രാഹു സംക്രമണം ഈ വർഷം ഡിസംബർ 5 വരെ തുടരും. ഈ വർഷം ശനിയുടെ രാശിയിൽ രാഹു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് അനുഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം...
Rahu Rashi Parivartan: രാഹുവിനെ പൊതുവെ ഒരു മാന്ത്രിക ഗ്രഹമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. രാഹു സഞ്ചരിക്കുന്നത് മന്ദഗതിയിലാണ്.
ജാതകത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സ്ഥാനം അനുകൂലമെങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തിയെ സമ്പന്നനാക്കും.
എന്നാൽ രാഹു പ്രതികൂലമായ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകായും ചെയ്യും. നിലവിൽ ശനിയുടെ കുംഭ രാശിയിലാണ് രാഹു.
കുംഭ രാശിയിലെ രാഹു സംക്രമണം ഈ വർഷം ഡിസംബർ 5 വരെ നീളും. ഈ വർഷം ശുഭകരമായ രാഹു സംക്രമണം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് നോക്കാം.
മേടം (Aries): മേട രാശിക്കാർക്ക് ശനിയുടെ രാശിയായ കുംഭത്തിലെ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം ഗുണകരമാകും. നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ട് നിറയും. ബിസിനസ്സിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങും. ജോലിക്കും വ്യക്തിജീവിതത്തിനും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തും. നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എളുപ്പത്തിൽ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ദിവസം നല്ലതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
തുലാം (Libra): കുംഭ രാശിയിലെ രാഹു സഞ്ചാരം തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ലതാണ്. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ജോലിയിൽ തന്നെ തുടരും, ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, ജോലിക്ക് പ്രശംസ ലഭിക്കും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും. കോടതി കേസുകളിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കും.
ധനു (Sagittarius): കുംഭ രാശിയിലെ രാഹു സംക്രമണം ഇവർക്കും ഗുണകരമാണ്. സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കും. ജോലിയിലെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവസാനിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ആത്മവിശ്വാസവും അനുഭവപ്പെടും. ബഹുമാനം ലഭിക്കും. പിതാവിൽ നിന്നും ഗുരുവിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിലെ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സത്യമാണെന്ന് സീ ന്യൂസ് മലയാളം ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല)